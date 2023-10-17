Без риса: мясные тефтели для бюджетного и сытного ужина для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без риса: мясные тефтели для бюджетного и сытного ужина для всей семьи

Тефтели – идеальная альтернатива котлетам и голубцам, основа которых – рис, мясной фарш, но можно готовить и без риса. Для пикантности добавьте томатный, сливочный соус, а также чеснок, зелень, специи.

Домашние тефтели

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом мясных тефтелей в томатном соусе, которые готовятся элементарно.

Рецепт тефтелей
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Ингредиенты:

  • мясной фарш – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • панировочные сухари – 0,5 стакана
  • растительное масло – 30 мл
  • зелень – по желанию
  • соль, перец

Соус:

  • томатная паста – 1 ст. л.
  • горячая вода – 2 стакана
  • мука – 1 ст. л.
  • сливочное масло – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте мясной фарш с измельченным луком, добавьте яйцо, добавьте панировочные сухари, соль, перец и зелень, перемешайте.

Тефтели из фарша с рисом

2. Сформируйте руками тефтели и обжарьте на растительном масле.

Мясные тефтели

3. Соус: смешайте томатную пасту с горячей водой. Обжарьте муку со сливочным маслом, влейте соус, добавьте соль, перец. Готовым соусом залейте тефтели и тушите в сковороде под крышкой.

Тефтели с подливой

При подаче можно посыпать зеленью! 

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