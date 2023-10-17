Без риса: мясные тефтели для бюджетного и сытного ужина для всей семьи
Тефтели – идеальная альтернатива котлетам и голубцам, основа которых – рис, мясной фарш, но можно готовить и без риса. Для пикантности добавьте томатный, сливочный соус, а также чеснок, зелень, специи.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом мясных тефтелей в томатном соусе, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 500 г
- лук – 2 шт.
- яйца – 1 шт.
- панировочные сухари – 0,5 стакана
- растительное масло – 30 мл
- зелень – по желанию
- соль, перец
Соус:
- томатная паста – 1 ст. л.
- горячая вода – 2 стакана
- мука – 1 ст. л.
- сливочное масло – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте мясной фарш с измельченным луком, добавьте яйцо, добавьте панировочные сухари, соль, перец и зелень, перемешайте.
2. Сформируйте руками тефтели и обжарьте на растительном масле.
3. Соус: смешайте томатную пасту с горячей водой. Обжарьте муку со сливочным маслом, влейте соус, добавьте соль, перец. Готовым соусом залейте тефтели и тушите в сковороде под крышкой.
При подаче можно посыпать зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: