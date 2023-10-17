Без риса: мясные тефтели для бюджетного и сытного ужина для всей семьи

Тефтели – идеальная альтернатива котлетам и голубцам, основа которых – рис, мясной фарш, но можно готовить и без риса. Для пикантности добавьте томатный, сливочный соус, а также чеснок, зелень, специи.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом мясных тефтелей в томатном соусе, которые готовятся элементарно.

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Ингредиенты:

мясной фарш – 500 г

лук – 2 шт.

яйца – 1 шт.

панировочные сухари – 0,5 стакана

растительное масло – 30 мл

зелень – по желанию

соль, перец

Соус:

томатная паста – 1 ст. л.

горячая вода – 2 стакана

мука – 1 ст. л.

сливочное масло – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте мясной фарш с измельченным луком, добавьте яйцо, добавьте панировочные сухари, соль, перец и зелень, перемешайте.

2. Сформируйте руками тефтели и обжарьте на растительном масле.

3. Соус: смешайте томатную пасту с горячей водой. Обжарьте муку со сливочным маслом, влейте соус, добавьте соль, перец. Готовым соусом залейте тефтели и тушите в сковороде под крышкой.

При подаче можно посыпать зеленью!

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