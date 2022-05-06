Мясо к любому гарниру: универсальным рецептом поделилась Ольга Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Вкусное мясо с овощами

Мясо – универсальный продукт из которого можно сделать очень много вкусных и сытных блюд, например, отбивные, котлеты, шашлык, а также добавлять в супы, салаты, готовить с картофелем.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного мяса с овощами, которое подойдет к любому гарниру, (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Невероятный вкус блюду придаст лук, поэтому его должно быть много.

Ингредиенты:

  • Телятина – 700-900 г

Свежее мясо
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  • Лук – 10 шт.

  • Морковь – 400 г

Молодая морковь

  • Лавровый лист – 3 шт.

  • Мускатный орех 1/4 ч. л.

  • Смесь перцев – 1 ч. л.

Смсь перцев

  • Чеснок сухой – 1 ч. л.

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Лавровый лист

  • Паприка – 1,5 ч. л.

  • Базилик – 1 ч. л.

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Сухие специи

  • Кориандр горошком – 1 ч. л.

  • Соевый соус – 4 ст. л.

  • Маринад для мяса острый – 2 ч. л.

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Домашняя горчица

  • Крахмал картофельный – 4 ст. л.

  • Соль – по вкусу

  • ​​​​​​​Цедра лимона – по желанию

Способ приготовления:

1. Соус: в миску высыпьте специи, добавьте соевый соус и острый соус, тщательно перемешайте.

2. Натрите цедру и добавьте в соус, перемешайте.

Цедра цитрусовых

3. Порежьте мясо, залейте соусом, перемешайте и дайте ему немного промариноваться.

4. Порежьте лук полукольцами.

Порезанный лук

5. Морковь также порежьте полукольцами и отправьте жарится на отдельной сковороде.

Морковь для блюда

6. Готовое мясо обваляйте в крахмале и хорошо обжарьте.

Приготовление мяса

7. Возьмите кастрюлю или глубокую сковороду, выложите на дно слой лука, добавьте несколько лавровых листов, сверху морковь и мясо, так повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.

Мясо с луком и специями

8. Накройте посуду крышкой и готовьте еще 2 часа на плите.

Приготовление блюда

Мясо получится очень мягким, вкусным и сочным.

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