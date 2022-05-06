Мясо – универсальный продукт из которого можно сделать очень много вкусных и сытных блюд, например, отбивные, котлеты, шашлык, а также добавлять в супы, салаты, готовить с картофелем.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного мяса с овощами, которое подойдет к любому гарниру, (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Невероятный вкус блюду придаст лук, поэтому его должно быть много.

Ингредиенты:

Телятина – 700-900 г

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Лук – 10 шт.

Морковь – 400 г

Лавровый лист – 3 шт.

Мускатный орех 1/4 ч. л.

Смесь перцев – 1 ч. л.

Чеснок сухой – 1 ч. л. ​​​​​​​

Паприка – 1,5 ч. л.

Базилик – 1 ч. л. ​​​​​​​

Кориандр горошком – 1 ч. л.

Соевый соус – 4 ст. л.

Маринад для мяса острый – 2 ч. л. ​​​​​​​

Крахмал картофельный – 4 ст. л.

Соль – по вкусу

​​​​​​​Цедра лимона – по желанию

Способ приготовления:

1. Соус: в миску высыпьте специи, добавьте соевый соус и острый соус, тщательно перемешайте.

2. Натрите цедру и добавьте в соус, перемешайте.

3. Порежьте мясо, залейте соусом, перемешайте и дайте ему немного промариноваться.

4. Порежьте лук полукольцами.

5. Морковь также порежьте полукольцами и отправьте жарится на отдельной сковороде.

6. Готовое мясо обваляйте в крахмале и хорошо обжарьте.

7. Возьмите кастрюлю или глубокую сковороду, выложите на дно слой лука, добавьте несколько лавровых листов, сверху морковь и мясо, так повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.

8. Накройте посуду крышкой и готовьте еще 2 часа на плите.

Мясо получится очень мягким, вкусным и сочным.

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