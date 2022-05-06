Мясо к любому гарниру: универсальным рецептом поделилась Ольга Матвей
Мясо – универсальный продукт из которого можно сделать очень много вкусных и сытных блюд, например, отбивные, котлеты, шашлык, а также добавлять в супы, салаты, готовить с картофелем.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного мяса с овощами, которое подойдет к любому гарниру, (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Невероятный вкус блюду придаст лук, поэтому его должно быть много.
Ингредиенты:
Телятина – 700-900 г
Лук – 10 шт.
Морковь – 400 г
Лавровый лист – 3 шт.
Мускатный орех 1/4 ч. л.
Смесь перцев – 1 ч. л.
Чеснок сухой – 1 ч. л.
Паприка – 1,5 ч. л.
Базилик – 1 ч. л.
Кориандр горошком – 1 ч. л.
Соевый соус – 4 ст. л.
Маринад для мяса острый – 2 ч. л.
Крахмал картофельный – 4 ст. л.
Соль – по вкусу
Цедра лимона – по желанию
Способ приготовления:
1. Соус: в миску высыпьте специи, добавьте соевый соус и острый соус, тщательно перемешайте.
2. Натрите цедру и добавьте в соус, перемешайте.
3. Порежьте мясо, залейте соусом, перемешайте и дайте ему немного промариноваться.
4. Порежьте лук полукольцами.
5. Морковь также порежьте полукольцами и отправьте жарится на отдельной сковороде.
6. Готовое мясо обваляйте в крахмале и хорошо обжарьте.
7. Возьмите кастрюлю или глубокую сковороду, выложите на дно слой лука, добавьте несколько лавровых листов, сверху морковь и мясо, так повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.
8. Накройте посуду крышкой и готовьте еще 2 часа на плите.
Мясо получится очень мягким, вкусным и сочным.
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