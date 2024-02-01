Мясо по-французски: необычный вариант приготовления, который понравится всем
Рецепт мяса по-французски известен всем из далеких времен. Каждая хозяйка усовершенствует его с учетом предпочтений тех, для кого она готовит. С течением лет мясо по-французски уже давно стало народным блюдом. Одной из причин является его легкость приготовления и порционность, благодаря чему можно четко рассчитать необходимое количество продуктов.
Собственным рецептом приготовления мяса по-французски в Instagram поделилась блогер Настя Новицкая. Во время приготовления она, как и все, использует лук, однако подает его в довольно необычном виде.
Ингредиенты
- Мясо по вкусу
- Соль
- Перец
- Специй
- Сыр-бринза
Ингредиенты для начинки
- Лук – 1 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Мясо нарезаем на порционные куски, хорошо отбиваем, добавляем соль, перец, излюбленные специи и оставляем в холодильнике на ночь.
2. Лук для начинки очищаем, нарезаем большими кусками и отправляем в чашу блендера.
3. Добавляем в тертый лук сметану и горчицу. Хорошо перемешиваем до образования однородной массы.
4. Битки выкладываем на противень, а на них выкладываем начинку.
5. Присыпаем сыром по вкусу.
6. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.
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