Рецепт мяса по-французски известен всем из далеких времен. Каждая хозяйка усовершенствует его с учетом предпочтений тех, для кого она готовит. С течением лет мясо по-французски уже давно стало народным блюдом. Одной из причин является его легкость приготовления и порционность, благодаря чему можно четко рассчитать необходимое количество продуктов.

Собственным рецептом приготовления мяса по-французски в Instagram поделилась блогер Настя Новицкая. Во время приготовления она, как и все, использует лук, однако подает его в довольно необычном виде.

Ингредиенты

Мясо по вкусу

Видео дня

Соль

Перец

Специй

Сыр-бринза

Ингредиенты для начинки

Лук – 1 шт

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем на порционные куски, хорошо отбиваем, добавляем соль, перец, излюбленные специи и оставляем в холодильнике на ночь.

2. Лук для начинки очищаем, нарезаем большими кусками и отправляем в чашу блендера.

3. Добавляем в тертый лук сметану и горчицу. Хорошо перемешиваем до образования однородной массы.

4. Битки выкладываем на противень, а на них выкладываем начинку.

5. Присыпаем сыром по вкусу.

6. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.

Також на OBOZ.UA є інші рецепти приготування м’яса: