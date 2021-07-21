Мясо по-французски с картошкой на обед

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить мясо по-французски

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный и главное – быстрый обед, идеальным вариантом может стать – мясо по-французски с картошкой. К нему отлично еще подойдет полезный овощной салат из сезонных овощей.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного мяса по-французски с картошкой, которое будет просто идеальным обедом и ужином.

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Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г

  • картофель – 3-4 шт.

  • лук – 1 шт.

  • помидоры – 3 шт.

  • лук – 1 шт.

  • твердый сыр – 200 г

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  • сметана – 250 г

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте филе, отбейте с двух сторон, посолите, поперчите, выложите на противень, смажьте сверху сметаной.

  2. Лук нарежьте кольцами, помидоры и картофель – кружочками и выложите все сверху на мясо .

  3. Сыр натрите на крупной терке, присыпьте сверху все и отправьте запекаться на 30-40 минут при 170-180 С.

Готовое блюдо лучше всего есть горячим, можно со свежим салатом.

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