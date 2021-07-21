Мясо по-французски с картошкой на обед

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный и главное – быстрый обед, идеальным вариантом может стать – мясо по-французски с картошкой. К нему отлично еще подойдет полезный овощной салат из сезонных овощей.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного мяса по-французски с картошкой, которое будет просто идеальным обедом и ужином.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 3 шт.

лук – 1 шт.

твердый сыр – 200 г

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сметана – 250 г

растительное масло – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте филе, отбейте с двух сторон, посолите, поперчите, выложите на противень, смажьте сверху сметаной. Лук нарежьте кольцами, помидоры и картофель – кружочками и выложите все сверху на мясо . Сыр натрите на крупной терке, присыпьте сверху все и отправьте запекаться на 30-40 минут при 170-180 С.

Готовое блюдо лучше всего есть горячим, можно со свежим салатом.

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