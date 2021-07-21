Мясо по-французски с картошкой на обед
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный и главное – быстрый обед, идеальным вариантом может стать – мясо по-французски с картошкой. К нему отлично еще подойдет полезный овощной салат из сезонных овощей.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного мяса по-французски с картошкой, которое будет просто идеальным обедом и ужином.
Ингредиенты:
куриное филе – 600 г
картофель – 3-4 шт.
лук – 1 шт.
помидоры – 3 шт.
лук – 1 шт.
твердый сыр – 200 г
сметана – 250 г
растительное масло – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте филе, отбейте с двух сторон, посолите, поперчите, выложите на противень, смажьте сверху сметаной.
Лук нарежьте кольцами, помидоры и картофель – кружочками и выложите все сверху на мясо .
Сыр натрите на крупной терке, присыпьте сверху все и отправьте запекаться на 30-40 минут при 170-180 С.
Готовое блюдо лучше всего есть горячим, можно со свежим салатом.
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