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Мясо под "шубой" с грибами, помидорами и сыром: рецепт сытного блюда
Мясо может быть основой для приготовления котлет, отбивных, колбасы, а также его можно тушить, запекать, добавлять в салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мяса с твердым сыром, грибами и сыром.
Ингредиенты:
- Мясо – 700 г
- Твердый сыр – 150 г
- Шампиньоны – 150 г
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Соль и специи – по вкусу
- Сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте, отбейте, посолите, поперчите. Выложите мясо в форму смазанную сливочным маслом.
2. Грибы пожарьте с луком до золотистости.
3. Выложите на мясо жареные грибы, порезанный помидор, сверху присыпьте тертым твердым сыром.
4. Запекайте мясо в духовке при 180 С 40 минут.
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