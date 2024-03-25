Мясо может быть основой для приготовления котлет, отбивных, колбасы, а также его можно тушить, запекать, добавлять в салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мяса с твердым сыром, грибами и сыром.

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Ингредиенты:

Мясо – 700 г

Твердый сыр – 150 г

Шампиньоны – 150 г

Лук – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль и специи – по вкусу

Сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте, отбейте, посолите, поперчите. Выложите мясо в форму смазанную сливочным маслом.

2. Грибы пожарьте с луком до золотистости.

3. Выложите на мясо жареные грибы, порезанный помидор, сверху присыпьте тертым твердым сыром.

4. Запекайте мясо в духовке при 180 С 40 минут.

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