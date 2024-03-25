Мясо под "шубой" с грибами, помидорами и сыром: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
297
Мясо под 'шубой' с грибами, помидорами и сыром: рецепт сытного блюда

Мясо может быть основой для приготовления котлет, отбивных, колбасы, а также его можно тушить, запекать, добавлять в салаты.

Вкусное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мяса с твердым сыром, грибами и сыром.

Рецепт мяса под шубой
Видео дня

Ингредиенты:

  • Мясо – 700 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Соль и специи – по вкусу
  • Сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте, отбейте, посолите, поперчите. Выложите мясо в форму смазанную сливочным маслом.

Мясо для блюда

2. Грибы пожарьте с луком до золотистости.

Жареные грибы

3. Выложите на мясо жареные грибы, порезанный помидор, сверху присыпьте тертым твердым сыром.

Приготовление мяса с грибами и сыром

4. Запекайте мясо в духовке при 180 С 40 минут.

Готовое мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты