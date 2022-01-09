Мясо в грузинском стиле с зелеными овощами и пряным соусом для сытного обеда

Если вы не знаете, что приготовить для сытного обеда, выбирайте всегда мясо. Во-первых, это очень полезный продукт, которы можно выбрать на любой вкус, во-вторых – готовить можно по-разному: варить, жарить, запекать с овощами, добавлять в супы, салаты.

Специалист по питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом идеального мясного блюда с овощами для обеда, которое вы с легкостью сможете приготовить.

Ингредиенты:

свинина/говядина – 400 г

томаты в собственном соку – 450 мл

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красный сладкий перец – 1 шт.

лук – 1 шт. ​​​​​​​

молотые зерна кориандра, уцхо сунели и паприки – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

кинза, петрушка – 1 ч. л. ​​​​​​​

чеснок – 3 зуб.

свежие или замороженные зеленые овощи (брокколи, брюссельская капуста, зеленая фасоль) – 600 г ​​​​​​​

растительное масло – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Заранее замаринуйте мясо: выдавите 2-3 зубчика чеснока, добавьте соль и хорошо разотрите, туда же добавьте молотые специи, 1/2 ч. л. смеси отложите, остальные добавьте в чеснок и хорошо размешайте.

2. Мясо нарежьте небольшими кусочками, переложите в миску и обваляйте в специях с чесноком.

3. Добавьте немного растительного масла или воды, перемешайте и накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на ночь.

4. Лук и перец порежьте небольшими кусочками.

5. Хорошо разогрейте сковороду, налейте растительное масло, переложите замаринованное мясо и тушите на среднем огне несколько минут, пока жидкость почти не выпарится.

6. После добавьте лук и перец, перемешайте и продолжайте тушить, хорошо и регулярно помешивая. Практически готовое мясо посолите, поперчите, перемешайте, добавьте измельченную зелень и чеснок, снова перемешайте и накройте крышкой.

7. Достаньте томаты и разомните вилкой, добавьте немного специй и переложите в сковороду к мясу с овощами, все перемешайте и накройте крышкой, тушите еще 15-20 минут.

8. Помойте и разберите на розетки брокколи, стручковую фасоль разрежьте пополам и отправьте в пароварку.

9. Собираем блюдо: мясо выложите на тарелку, посыпьте по желанию еще зеленью, добавьте овощи.

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