Мята перечная: диетолог озвучила ее полезные свойства и противопоказания

Мята перечная – одно из растений, наиболее часто используемых для поддержки и защиты организма. Она ценна не только для пищеварительной системы, но и в случае гриппа или простуды.

Чтобы узнать больше о ее полезных свойствах и противопоказаниях, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с информацией, опубликованной на ilgiornaledelcibo.it.

По словам диетолога Франчески Евангелисти, благодаря своим бесчисленным полезным свойствам и присутствию различных веществ, включая ментол, монотерпены, дубильные вещества, тритерпены, флавоноиды и олеаноловую кислоту, мята перечная очень часто используется в области фитотерапии.

Свойства для организма

Мята помогает пищеварению, противодействует вздутию живота и облегчает симптомы раздраженного кишечника. Также она оказывает слабительное действие для тех, кто страдает от запоров, и спазмолитическое (с расслабляющим эффектом) на мышцы, облегчая боль на желудочно-кишечном уровне. Кроме того, мята перечная противодействует воздействию кишечной ферментации и борется с неприятным запахом изо рта.

Драгоценный союзник против болезней

Мята эффективна при гриппе и простуде, поскольку содержащийся в ней ментол способен удалять слизь из дыхательных путей. Это растение обладает ветрогонными, антисептическими и противовоспалительными свойствами, а также укрепляет иммунную систему благодаря наличию витамина С.

Кроме того, мята является важным союзником для других распространенных заболеваний и болезней, например, головных болей. Фактически, она обладает расслабляющим эффектом: в этом случае перечная мята вдыхается, потому что таким образом уменьшается давление на придаточные пазухи носа, или втирается в форме масла на уровне висков, оказывая успокаивающее воздействие на мышцы.

Также она используется непосредственно на коже. В этих случаях рекомендуется при раздражениях, особенно после укусов насекомых, или при кожных высыпаниях и солнечных ожогах.

Как извлечь выгоду из свойств мяты

Мяту можно использовать на кухне как в свежем, так и в сушеном виде. В частности, цветы и листья собирают в июле-августе и оставляют сушиться на открытом воздухе. В качестве ароматической травы она придает вкус различным блюдам, включая салаты, овощи, крупы и бобовые. Также из нее готовят травяной чай, добавляя 2 чайные ложки на чашку кипяченной воды и оставляя на 15 минут перед фильтрованием.

Кроме того, на лето подойдет холодный настой (оставить мяту с водой комнатной температуры не менее, чем на 6 часов) или горячий (приготовить его обычным способом, а затем охладить льдом: в этом случае важно уменьшить количество воды, учитывая тот факт, что лед разбавит напиток). В обоих случаях предпочтительнее отфильтровать настой перед употреблением. Каждый день рекомендуется пить до 500 мл травяного чая из мяты перечной.

Имеет ли мята противопоказания?

Иногда она может вызвать тошноту, головокружение, рвоту и рефлюкс. Поэтому следует избегать ее в случае гастрита. С другой стороны, ее применение показано для противодействия язвенной болезни. Однако мята точно не рекомендуется во время беременности, кормления грудью, в случае проблем с щитовидной железой и при наличии глаукомы. Более того, ее слабительный эффект не следует недооценивать, поэтому лучше избегать тем, кто страдает сильным колитом или дизентерией.

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