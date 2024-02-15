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На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся
Традиционные блины на молоке очень часто рвутся во время жарки. Если у вас все же возникает такая проблема – выберите для основы кефир. Результат будет идеальным.
Идея приготовления тонких блинчиков на кефире опубликована на странице фудблогера Любви с ником lyubov_vidmanova в Instagram. Подойдет любая начинка.
Ингредиенты:
- 3 яйца + 4-5 л. сахара
- 400 г кефира+400 г кипятка
- 1 ч.л. без горки соды
- 370-400 г муки
- 5 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
1. Яйца смешать с сахаром.
2. Влить кефир, смешать, добавить соду и кипяток.
3. Все хорошо перемешать.
4. Добавить муку.
5. Смешать и в конце добавить растительное масло.
6. Муку регулировать потому что в зависимости от производителя его может уйти меньше или немного больше. Выпекать на сковороде без масла.
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