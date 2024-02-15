Традиционные блины на молоке очень часто рвутся во время жарки. Если у вас все же возникает такая проблема – выберите для основы кефир. Результат будет идеальным.

Идея приготовления тонких блинчиков на кефире опубликована на странице фудблогера Любви с ником lyubov_vidmanova в Instagram. Подойдет любая начинка.

Ингредиенты:

3 яйца + 4-5 л. сахара

400 г кефира+400 г кипятка

1 ч.л. без горки соды

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370-400 г муки

5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Яйца смешать с сахаром.

2. Влить кефир, смешать, добавить соду и кипяток.

3. Все хорошо перемешать.

4. Добавить муку.

5. Смешать и в конце добавить растительное масло.

6. Муку регулировать потому что в зависимости от производителя его может уйти меньше или немного больше. Выпекать на сковороде без масла.

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