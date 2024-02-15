На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

Традиционные блины на молоке очень часто рвутся во время жарки. Если у вас все же возникает такая проблема – выберите для основы кефир. Результат будет идеальным.

Идея приготовления тонких блинчиков на кефире опубликована на странице фудблогера Любви с ником lyubov_vidmanova в Instagram. Подойдет любая начинка.

На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

Ингредиенты:

  • 3 яйца + 4-5 л. сахара
  • 400 г кефира+400 г кипятка
  • 1 ч.л. без горки соды
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  • 370-400 г муки
  • 5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

1. Яйца смешать с сахаром.

2. Влить кефир, смешать, добавить соду и кипяток.

На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

3. Все хорошо перемешать.

На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

4. Добавить муку.

На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

5. Смешать и в конце добавить растительное масло.

6. Муку регулировать потому что в зависимости от производителя его может уйти меньше или немного больше. Выпекать на сковороде без масла.

На чем, кроме молока, приготовить тонкие блины: точно не порвутся

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