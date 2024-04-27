В жаркую погоду вместо горячих супов и борщей можно приготовить прохладную окрошку. Для основания часто выбирают кефир, квас или бульон. Но самое вкусное блюдо получается именно на сыворотке.

Идея приготовления окрошки на сыворотке опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinka_maliarenko в Instagram. Из мяса больше подходит куриное.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

куриная грудка или филе – 1 шт.

огурец – 2 шт.

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редис – 10 шт.

зеленый лук

укроп

петрушка

сыворотка – 1,5-2 литра

сметана – 3-4 столовые ложки

горчица – пол ложки

соль, перец

Способ приготовления:

1. В посуду с глубокой емкостью выложить порезанные на кубики яйца, куриную грудку, огурцы, редис.

2. Добавить порезанный зеленый лук, укроп и петрушку.

3. Залить эту смесь сывороткой и добавить сметану и горчицу.

4. Всё нужно хорошо перемешать.

5. Посолить и поперчить по вкусу.

6. Можно добавить также картофель по вкусу.

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