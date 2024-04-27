На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

В жаркую погоду вместо горячих супов и борщей можно приготовить прохладную окрошку. Для основания часто выбирают кефир, квас или бульон. Но самое вкусное блюдо получается именно на сыворотке.

Идея приготовления окрошки на сыворотке опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinka_maliarenko в Instagram. Из мяса больше подходит куриное.

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.
  • куриная грудка или филе – 1 шт.
  • огурец – 2 шт.
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  • редис – 10 шт.
  • зеленый лук
  • укроп
  • петрушка
  • сыворотка – 1,5-2 литра
  • сметана – 3-4 столовые ложки
  • горчица – пол ложки
  • соль, перец

Способ приготовления:

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

1. В посуду с глубокой емкостью выложить порезанные на кубики яйца, куриную грудку, огурцы, редис.

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

2. Добавить порезанный зеленый лук, укроп и петрушку.

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

3. Залить эту смесь сывороткой и добавить сметану и горчицу.

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

4. Всё нужно хорошо перемешать.

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

5. Посолить и поперчить по вкусу.

На чем получается приготовить самую вкусную окрошку: идеальное блюдо для жаркого периода

6. Можно добавить также картофель по вкусу.

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