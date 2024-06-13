На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

Окрошка – это идеальное блюдо для для летней жары, когда нужно освежиться и не очень хочется тяжелой пищи. Такой суп часто готовят на квасе, кефире или сыворотке. Но если вы любите не пряные, а более легкие вкусы, используйте сметану.

Идея приготовления освежающей окрошки на сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instgaram. Обязательно добавьте немного лимонной кислоты.

На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

Ингредиенты:

  • сметана – 350 мл.
  • кипяченая охлажденная вода – 400 мл.
  • вареные яйца – 3 шт.
  • большой огурец – 1 шт.
  • редис – 5 шт.
  • отварной картофель – 3 шт.
  • вареная колбаса – 120 г + 120 г вареного филе (можно что-то одно)
  • зеленый лук
  • укроп
  • лимонная кислота – 1 ч.л. без горки
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

1. Все ингредиенты порезать.

2. Сложить в кастрюлю.

На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

3. Добавить специи и лимонную кислоту.

На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

4. Перемешать.

На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей

5. Развести сметану водой.

6. Попробовать, при необходимости добавить специи.

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