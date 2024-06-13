Окрошка – это идеальное блюдо для для летней жары, когда нужно освежиться и не очень хочется тяжелой пищи. Такой суп часто готовят на квасе, кефире или сыворотке. Но если вы любите не пряные, а более легкие вкусы, используйте сметану.

Идея приготовления освежающей окрошки на сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instgaram. Обязательно добавьте немного лимонной кислоты.

Ингредиенты:

сметана – 350 мл.

кипяченая охлажденная вода – 400 мл.

вареные яйца – 3 шт.

большой огурец – 1 шт.

редис – 5 шт.

отварной картофель – 3 шт.

вареная колбаса – 120 г + 120 г вареного филе (можно что-то одно)

зеленый лук

укроп

лимонная кислота – 1 ч.л. без горки

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать.

2. Сложить в кастрюлю.

3. Добавить специи и лимонную кислоту.

4. Перемешать.

5. Развести сметану водой.

6. Попробовать, при необходимости добавить специи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: