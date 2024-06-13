На чем, помимо кваса и кефира, приготовить вкусную окрошку: получится нежирной и очень освежающей
Окрошка – это идеальное блюдо для для летней жары, когда нужно освежиться и не очень хочется тяжелой пищи. Такой суп часто готовят на квасе, кефире или сыворотке. Но если вы любите не пряные, а более легкие вкусы, используйте сметану.
Идея приготовления освежающей окрошки на сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instgaram. Обязательно добавьте немного лимонной кислоты.
Ингредиенты:
- сметана – 350 мл.
- кипяченая охлажденная вода – 400 мл.
- вареные яйца – 3 шт.
- большой огурец – 1 шт.
- редис – 5 шт.
- отварной картофель – 3 шт.
- вареная колбаса – 120 г + 120 г вареного филе (можно что-то одно)
- зеленый лук
- укроп
- лимонная кислота – 1 ч.л. без горки
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порезать.
2. Сложить в кастрюлю.
3. Добавить специи и лимонную кислоту.
4. Перемешать.
5. Развести сметану водой.
6. Попробовать, при необходимости добавить специи.
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