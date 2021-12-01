Как приготовить блины, чтобы они были нежными и не рвались: без молока и воды

Если добавить в блины этот простой ингредиент, они не порвутся и будут нежными. Ведь распространенная проблема, при приготовлении такого блюда это то, что тесто очень жидкое, и блин тяжело перевернуть таким образом, чтобы он оставался равномерным, тонким и целым. Поэтому для тех, кто никак не может разобраться в тонкостях приготовления такого блюда, существует простой лайфхак.

Идея приготовления идеальных блинов опубликована на странице _vkusno_tyt в Instagram. В тесто за таким рецептом вместо молока и минеральной воды добавляется майонез. Именно в этом залог однородной тектуры и отличного вкуса.

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Ингредиенты:

майонез – 2 ст.л

яйца – 2 шт

сахар – 2 ст. л

масло – 2 ст.л

теплая вода – 2 стакана

мука – 1 стакан

ванилин – щепотка

мука – стакан

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца разбить в широкую емкость, хорошо взбить венчиком или вилкой.

2. К массе добавить майонез. Лучше всего использовать домашний.

3. Засыпать сахар, соль и ванилин.

4. Массу взбить миксером до однородности.

5. Постепенно вливать немного тепловатую воду, медленно помешивая.

6. Муку просеять, добавить в смесь. Если сбивать тесто миксером – муку можно засыпать за один подход, а при перемешивании венчиком – постепенно, чтобы не было комочков.

7. В конце влить масло.

8. Разогреть сковороду, добавить совсем немного растительного масла.

9. Жарить блины до румяного оттенка.

10 . Выложить на тарелку стопкой.

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