Как приготовить блины, чтобы они были нежными и не рвались: без молока и воды
Если добавить в блины этот простой ингредиент, они не порвутся и будут нежными. Ведь распространенная проблема, при приготовлении такого блюда это то, что тесто очень жидкое, и блин тяжело перевернуть таким образом, чтобы он оставался равномерным, тонким и целым. Поэтому для тех, кто никак не может разобраться в тонкостях приготовления такого блюда, существует простой лайфхак.
Идея приготовления идеальных блинов опубликована на странице _vkusno_tyt в Instagram. В тесто за таким рецептом вместо молока и минеральной воды добавляется майонез. Именно в этом залог однородной тектуры и отличного вкуса.
Ингредиенты:
майонез – 2 ст.л
яйца – 2 шт
сахар – 2 ст. л
масло – 2 ст.л
теплая вода – 2 стакана
мука – 1 стакан
ванилин – щепотка
мука – стакан
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца разбить в широкую емкость, хорошо взбить венчиком или вилкой.
2. К массе добавить майонез. Лучше всего использовать домашний.
3. Засыпать сахар, соль и ванилин.
4. Массу взбить миксером до однородности.
5. Постепенно вливать немного тепловатую воду, медленно помешивая.
6. Муку просеять, добавить в смесь. Если сбивать тесто миксером – муку можно засыпать за один подход, а при перемешивании венчиком – постепенно, чтобы не было комочков.
7. В конце влить масло.
8. Разогреть сковороду, добавить совсем немного растительного масла.
9. Жарить блины до румяного оттенка.
10 . Выложить на тарелку стопкой.
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