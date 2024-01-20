На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

Если приготовить майонез в домашних условиях – вы точно будете уверены в качестве соуса. А также привлекательном внешнем виде. Чтобы майонез имел насыщенный желтый цвет и густую текстуру – его нужно делать только на желтках, без белков.

Идея приготовления майонеза на желтках опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

Ингредиенты:

  • желтки – 3 шт
  • сок лимона – 1,5-2 ч.л.
  • горчица классическая – 2 ч.л.
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  • масло подсолнечное рафинированное – 600 мл
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

1. Желтки выложить в миску.

2. Добавить горчицу и сок лимона.

На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

3. Взбить до легкой пены.

4. Далее очень медленно, струйкой, порционно добавлять масло, все время взбивая в одном направлении. Сбивание не останавливать.

На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

5. Когда соус загустеет и где-то 200 мл масла будет в майонезе – можно немного ускориться.

6. Вкус готового майонеза корректируем солью, перцем и лимоном.

На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт

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