Если приготовить майонез в домашних условиях – вы точно будете уверены в качестве соуса. А также привлекательном внешнем виде. Чтобы майонез имел насыщенный желтый цвет и густую текстуру – его нужно делать только на желтках, без белков.

Идея приготовления майонеза на желтках опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

желтки – 3 шт

сок лимона – 1,5-2 ч.л.

горчица классическая – 2 ч.л.

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масло подсолнечное рафинированное – 600 мл

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Желтки выложить в миску.

2. Добавить горчицу и сок лимона.

3. Взбить до легкой пены.

4. Далее очень медленно, струйкой, порционно добавлять масло, все время взбивая в одном направлении. Сбивание не останавливать.

5. Когда соус загустеет и где-то 200 мл масла будет в майонезе – можно немного ускориться.

6. Вкус готового майонеза корректируем солью, перцем и лимоном.

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