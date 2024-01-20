На чем приготовить домашний майонез, чтобы у него был красивый желтый цвет: простой рецепт
Если приготовить майонез в домашних условиях – вы точно будете уверены в качестве соуса. А также привлекательном внешнем виде. Чтобы майонез имел насыщенный желтый цвет и густую текстуру – его нужно делать только на желтках, без белков.
Идея приготовления майонеза на желтках опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- желтки – 3 шт
- сок лимона – 1,5-2 ч.л.
- горчица классическая – 2 ч.л.
- масло подсолнечное рафинированное – 600 мл
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Желтки выложить в миску.
2. Добавить горчицу и сок лимона.
3. Взбить до легкой пены.
4. Далее очень медленно, струйкой, порционно добавлять масло, все время взбивая в одном направлении. Сбивание не останавливать.
5. Когда соус загустеет и где-то 200 мл масла будет в майонезе – можно немного ускориться.
6. Вкус готового майонеза корректируем солью, перцем и лимоном.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: