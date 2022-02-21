На чем приготовить пирог, чтобы он был нежным и пышным: неожиданная идея

Заливной пирог – идеальный вариант для того, чтобы накормить всю семью. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, пышным и нежным, нужно выбрать правильную основу для теста.

Идея приготовления пышного заливного пирога опубликована на странице muj.na.kyhne в Instagram. По этому рецепту для идеальной текстуры в тесто добавляется сметана или кефир, а также майонез. Начинку можно выбрать любую.

Ингредиенты для теста:

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сметана (или кефир) – 1 стакан

майонез – 1 стакан

куриные яйца – 3 шт

мука – 1 стакан

сода, погашенная уксусом – 0,5 ч. л

разрыхлитель для теста – 0,5 пакетика

соль – по вкусу

Ингредиенты для 1 начинки:

сайра – 2 банки

яйца вареные – 2 шт

лук – 2 шт

зелень

Ингредиенты для 2 начинки:

отварные яйца – 4-5 шт

зеленый лук.

соль

Ингредиенты для 3 начинки:

отварная курица

натертый сыр сулугуни

зелень

⠀ Способ приготовления:

1. Муку смешать с разрыхлителем.

2. Яйца взбить со щепоткой соли, добавить майонез, сметану, соду – перемешать и всыпать муку с разрыхлителем.

3. Массу хорошо взбить. Должна быть консистенция густой сметаны.

4. Форму смазать растительным маслом, вылить половину теста.

5. Сверху выложить начинку, залить вторую половину теста.

6. Противень с пирогом поставить в разогретую духовку при температуре 180-200 градусов на 40 минут.

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