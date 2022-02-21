На чем приготовить пирог, чтобы он был нежным и пышным: неожиданная идея
Заливной пирог – идеальный вариант для того, чтобы накормить всю семью. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, пышным и нежным, нужно выбрать правильную основу для теста.
Идея приготовления пышного заливного пирога опубликована на странице muj.na.kyhne в Instagram. По этому рецепту для идеальной текстуры в тесто добавляется сметана или кефир, а также майонез. Начинку можно выбрать любую.
Ингредиенты для теста:
сметана (или кефир) – 1 стакан
майонез – 1 стакан
куриные яйца – 3 шт
мука – 1 стакан
сода, погашенная уксусом – 0,5 ч. л
разрыхлитель для теста – 0,5 пакетика
соль – по вкусу
Ингредиенты для 1 начинки:
сайра – 2 банки
яйца вареные – 2 шт
лук – 2 шт
зелень
Ингредиенты для 2 начинки:
отварные яйца – 4-5 шт
зеленый лук.
соль
Ингредиенты для 3 начинки:
отварная курица
натертый сыр сулугуни
зелень
⠀ Способ приготовления:
1. Муку смешать с разрыхлителем.
2. Яйца взбить со щепоткой соли, добавить майонез, сметану, соду – перемешать и всыпать муку с разрыхлителем.
3. Массу хорошо взбить. Должна быть консистенция густой сметаны.
4. Форму смазать растительным маслом, вылить половину теста.
5. Сверху выложить начинку, залить вторую половину теста.
6. Противень с пирогом поставить в разогретую духовку при температуре 180-200 градусов на 40 минут.
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