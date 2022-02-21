На чем приготовить пирог, чтобы он был нежным и пышным: неожиданная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
На чем приготовить пирог, чтобы он был нежным и пышным: неожиданная идея

Заливной пирог – идеальный вариант для того, чтобы накормить всю семью. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, пышным и нежным, нужно выбрать правильную основу для теста.

Идея приготовления пышного заливного пирога опубликована на странице muj.na.kyhne в Instagram. По этому рецепту для идеальной текстуры в тесто добавляется сметана или кефир, а также майонез. Начинку можно выбрать любую.

Заливной пирог на майонезе

Ингредиенты для теста:

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  • сметана (или кефир) – 1 стакан

  • майонез – 1 стакан

  • куриные яйца – 3 шт

  • мука – 1 стакан

  • сода, погашенная уксусом – 0,5 ч. л

  • разрыхлитель для теста – 0,5 пакетика

  • соль – по вкусу

Ингредиенты для 1 начинки:

  • сайра – 2 банки

  • яйца вареные – 2 шт

  • лук – 2 шт

  • зелень

Ингредиенты для 2 начинки:

  • отварные яйца – 4-5 шт

  • зеленый лук.

  • соль

Ингредиенты для 3 начинки:

  • отварная курица

  • натертый сыр сулугуни

  • зелень

Майонез для теста

Способ приготовления:

1. Муку смешать с разрыхлителем.

2. Яйца взбить со щепоткой соли, добавить майонез, сметану, соду – перемешать и всыпать муку с разрыхлителем.

Замешивание теста для пирога

3. Массу хорошо взбить. Должна быть консистенция густой сметаны.

4. Форму смазать растительным маслом, вылить половину теста.

5. Сверху выложить начинку, залить вторую половину теста.

Сыр сулугуни для блюда

6. Противень с пирогом поставить в разогретую духовку при температуре 180-200 градусов на 40 минут.

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