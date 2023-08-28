Пирог с абрикосами – элементарная выпечка к чаю. Тесто получается очень нежным и пышным, просто тает во рту. А все потому, что готовится десерт на кефире.

Идея приготовления пирога с абрикосами на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Фрукты нужно просто разделить на половинки.

Ингредиенты:

мука – 300 г

сахар – 200 г

кефир – 150 мл

Видео дня

яйца – 3 шт

сливочное масло – 125 г

разрыхлитель – 10 г

абрикос – 400 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар.

2. Взбиваем миксером в пышную массу.

3. Вливаем кефир комнатной температуры.

4. Перемешиваем, затем вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.

5. Далее просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.

6. Форму для запекания (24 см) застилаем пергаментом, выливаем тесто, разравниваем.

7. Сверху выкладываем половинки абрикосов, слегка прижимая их в тесто.

8. Отправляем пирог в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут (ориентируйтесь по своей духовке и проверяйте деревянной палочкой).

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: