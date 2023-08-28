На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным
Пирог с абрикосами – элементарная выпечка к чаю. Тесто получается очень нежным и пышным, просто тает во рту. А все потому, что готовится десерт на кефире.
Идея приготовления пирога с абрикосами на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Фрукты нужно просто разделить на половинки.
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- сахар – 200 г
- кефир – 150 мл
- яйца – 3 шт
- сливочное масло – 125 г
- разрыхлитель – 10 г
- абрикос – 400 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар.
2. Взбиваем миксером в пышную массу.
3. Вливаем кефир комнатной температуры.
4. Перемешиваем, затем вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.
5. Далее просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.
6. Форму для запекания (24 см) застилаем пергаментом, выливаем тесто, разравниваем.
7. Сверху выкладываем половинки абрикосов, слегка прижимая их в тесто.
8. Отправляем пирог в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут (ориентируйтесь по своей духовке и проверяйте деревянной палочкой).
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