На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

Пирог с абрикосами – элементарная выпечка к чаю. Тесто получается очень нежным и пышным, просто тает во рту. А все потому, что готовится десерт на кефире.

Идея приготовления пирога с абрикосами на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Фрукты нужно просто разделить на половинки.

На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

Ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • сахар – 200 г
  • кефир – 150 мл
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  • яйца – 3 шт
  • сливочное масло – 125 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • абрикос – 400 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

1. К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар.

2. Взбиваем миксером в пышную массу.

На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

3. Вливаем кефир комнатной температуры.

4. Перемешиваем, затем вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.

На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

5. Далее просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.

6. Форму для запекания (24 см) застилаем пергаментом, выливаем тесто, разравниваем.

На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

7. Сверху выкладываем половинки абрикосов, слегка прижимая их в тесто.

8. Отправляем пирог в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут (ориентируйтесь по своей духовке и проверяйте деревянной палочкой).

На чем приготовить пышный пирог с абрикосами: тесто получается очень нежным

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