На чем приготовить тесто, чтобы пирожки долго не черствели: оригинальная идея

Для того чтобы пирожки долго оставались мягкими и свежими, для них нужно приготовить особенное тесто на основе картофельного пюре. Картофель делает мучное изделие более нежным и пышным, а само тесто – достаточно универсальным. Оно подходит как для сладкой, так и соленой выпечки.

Рецептом постных вишневых пирожков на картофельном тесте поделилась фудблогер Екатерина Кудляк (recesty_przepisy) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 200 г

прессованные дрожжи – 15 г

сахар – 2 ст. л.

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ванильный сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

масло – 2 ст. л.

мука – 250 г

Для начинки:

вишни – 500 г

сок из вишен – 80 мл

сахар – 120 г

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Дополнительно:

Крепкий чай – для смазки

Способ приготовления:

1. Для приготовления картофельного пюре нужно мелко порезать две картофелины, залить водой и сварить до готовности. Не солить.

2. Не сливая жидкости, взбейте блендером.

3. Для приготовления теста: в миске соедините пюре, дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Вымешайте венчиком до растворения дрожжей.

2. Не сливая жидкости, взбейте блендером.

3. Для приготовления теста: в миске соедините пюре, дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Вымешать венчиком до растворения дрожжей.

4. Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.

5. Для приготовления начинки: в сотейнике соедините вишни, сок, сахар и крахмал. Варите на среднем огне до загустения. Охладить.

6. Тесто разделите на 12 частей и сформировать шарики. Раскатайте каждый из них, выложите начинку и сформировать пирожки.

7. Выложите на противень и оставьте на 30 минут.

8. Смажьте чаем и выпекайте при температуре 180 С 30 минут.

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