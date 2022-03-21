На чем приготовить тесто, чтобы пирожки долго не черствели: оригинальная идея
Для того чтобы пирожки долго оставались мягкими и свежими, для них нужно приготовить особенное тесто на основе картофельного пюре. Картофель делает мучное изделие более нежным и пышным, а само тесто – достаточно универсальным. Оно подходит как для сладкой, так и соленой выпечки.
Рецептом постных вишневых пирожков на картофельном тесте поделилась фудблогер Екатерина Кудляк (recesty_przepisy) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофельное пюре – 200 г
прессованные дрожжи – 15 г
сахар – 2 ст. л.
ванильный сахар – 1 ч. л.
соль – щепотка
масло – 2 ст. л.
мука – 250 г
Для начинки:
вишни – 500 г
сок из вишен – 80 мл
сахар – 120 г
кукурузный крахмал – 2 ст. л.
Дополнительно:
Крепкий чай – для смазки
Способ приготовления:
1. Для приготовления картофельного пюре нужно мелко порезать две картофелины, залить водой и сварить до готовности. Не солить.
2. Не сливая жидкости, взбейте блендером.
3. Для приготовления теста: в миске соедините пюре, дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Вымешайте венчиком до растворения дрожжей.
2. Не сливая жидкости, взбейте блендером.
3. Для приготовления теста: в миске соедините пюре, дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Вымешать венчиком до растворения дрожжей.
4. Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
5. Для приготовления начинки: в сотейнике соедините вишни, сок, сахар и крахмал. Варите на среднем огне до загустения. Охладить.
6. Тесто разделите на 12 частей и сформировать шарики. Раскатайте каждый из них, выложите начинку и сформировать пирожки.
7. Выложите на противень и оставьте на 30 минут.
8. Смажьте чаем и выпекайте при температуре 180 С 30 минут.
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