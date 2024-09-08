Если у вас есть всего 10 минут на приготовление еды, а родные просят что-нибудь вкусное на десерт, стоит обратить внимание на этот рецепт. Ведь именно столько времени вам понадобится, чтобы приготовить йогуртовый пирог с персиком.

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Это невероятно ароматный пирог, имеющий максимально нежное тесто. Он точно придется по вкусу самым взыскательным гурманам и порадует все вкусовые рецепторы. Как правильно чего приготовить, в Instagram показала фудблогер Лиза Глинская.

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

Густой йогурт – 250 гр

Сливочное масло 82% – 110 гр

Мука – 250 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар

Ингредиенты для начинки

Персики – 5 шт (можно заменить нектарином, сливами или абрикосами)

Малина – 100 гр

Сахарная пудра – для декора

Способ приготовления

1. Перекладываем в миску масло комнатной температуры, добавляем сахар, ванильный сахар (по желанию), яйца комнатной температуры и перемешиваем венчиком.

2. Добавляем густой белый йогурт и перемешиваем.

3. Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородной консистенции.

4. Берем круглую форму диаметром 28 см, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.

5. Выкладываем в форму тесто и распределяем его.

6. Разрезаем каждый персик на 8 частей и выкладываем кусочки на тесто.

7. Поверх персиков выкладываем малину.

8. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, режим – подогрев снизу и сверху или только снизу.

9. Достаем пирог, посыпаем его сахарной пудрой. Можем нарезать и пробовать.

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