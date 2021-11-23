На каком масле запрещено жарить: ответ эксперта

Масло – это тот продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка на своей кухне. Но пожарить блюдо и одновременно не потерять всю его пользу – задача со звездочкой. Для этого всем нужно знать, какое масло лучше подходит для жарки, а какое лучше использовать только для салатов.

Разобраться в этом поможет нутрициолог Богдана Тарасюк (body_antidiet). В своем посте в Instagram она рассказала о видах масла и какие из них подходят для жарки.

Кокосовое масло

По словам эксперта, кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые делают его устойчивым к нагреву. Поэтому смело можно жарить блюда на таком масле.

Кокосовое масло при комнатной температуре полутвердое и может достаточно долго храниться. Впрочем, важно избегать пластиковых тар при выборе, а также не переедать. Иначе может повысить уровень холестерина.

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Масло какао

Его производят из бобов какао. Темный и молочный шоколад содержит одинаковое количество жиров, но в темном больше антиоксидантов и меньше сахара. В целом, жарить на таком масле тоже можно.

Масло авокадо

В нем имеется большое количество мононасыщенных жирных кислот. Учитывая это, подходит для жарки.

Масла, на которых запрещено жарить

Оливковое масло

Оно достаточно полезное, ведь может повысить уровень "полезного" холестерина и снизить уровень "вредного". Доказано, если употреблять это масло на постоянной основе – увеличивается продолжительность жизни. Впрочем, его рекомендуют употреблять только в сыром виде. Жарить на нем категорически запрещено.

Льняное масло

Несмотря на то, что масло содержит большое количество растительной формы Омега – 3 и других полезных кислот, для приготовления горячей пищи не подходит. Также следует помнить о том, что срок годности льняного масла составляет всего 30 дней после открытия. А хранить его нужно строго в темном месте.

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