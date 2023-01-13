Пище – традиционный грузинский суп. И если вы приготовите бульон для него на свинине или курятине – это уже будет совсем другое блюдо. Ведь настоящий харчо готовится только на говяжьих ребрышках.

Идея приготовления наваристого супа харчо на говяжьих ребрышках опубликована на странице фудблогера с ником katlin_stay в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (говяжьи ребрышки) – 700 г

морковь+лук – для бульона

рис – 75 г

лук – 1 шт

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томатная паста – 0,5 ст.л. –

помидоры – 300-400 г

хмели сунели – 1,5 ч.л.

соль

чеснок – 2-3 зубчика

красный острый перец – по вкусу

петрушка, кинза, укроп – 30 г

сливочное масло

масло

гранатовый сок или соус ткемали

Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем немного растительного масла и обжариваем мясо со всех сторон до золотистой корочки.

2. Перекладываем мясо в кастрюлю, бросаем луковичку, морковь и заливаем водой. Воды должно быть немного, выше уровня мяса, примерно на 5 сантиметров.

3. Варим бульон до готовности мяса, около одного часа.

4. Между тем нарезаем мелко лук и обжариваем до золотистости.

5. К луку добавляем томатную пасту и хорошо перемешиваем.

6. Помидоры очищаем от кожуры (с помощью кипятка), нарезаем мелко и добавляем к зажарке.

7. Все хорошо солим и добавляем хмели-сунели. Тушим до размягчения помидоров еще несколько минут.

8. Из готового бульона вынимаем ребрышки и овощи. Отделяем мясо от костей и нарезаем порционно.

9. В бульон бросаем промытый рис, нарезанное мясо и зажарку. Перемешиваем и ставим вариться до готовности крупы.

10. В конце добавляем мелко нарезанный чеснок, зелень и острый красный перец (будьте осторожными с количеством перца) и гранатовый сок (для кислинки).

11. Оставляем настояться суп на 15-20 минут.

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