На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией
Пище – традиционный грузинский суп. И если вы приготовите бульон для него на свинине или курятине – это уже будет совсем другое блюдо. Ведь настоящий харчо готовится только на говяжьих ребрышках.
Идея приготовления наваристого супа харчо на говяжьих ребрышках опубликована на странице фудблогера с ником katlin_stay в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (говяжьи ребрышки) – 700 г
- морковь+лук – для бульона
- рис – 75 г
- лук – 1 шт
- томатная паста – 0,5 ст.л. –
- помидоры – 300-400 г
- хмели сунели – 1,5 ч.л.
- соль
- чеснок – 2-3 зубчика
- красный острый перец – по вкусу
- петрушка, кинза, укроп – 30 г
- сливочное масло
- масло
- гранатовый сок или соус ткемали
Способ приготовления:
1. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем немного растительного масла и обжариваем мясо со всех сторон до золотистой корочки.
2. Перекладываем мясо в кастрюлю, бросаем луковичку, морковь и заливаем водой. Воды должно быть немного, выше уровня мяса, примерно на 5 сантиметров.
3. Варим бульон до готовности мяса, около одного часа.
4. Между тем нарезаем мелко лук и обжариваем до золотистости.
5. К луку добавляем томатную пасту и хорошо перемешиваем.
6. Помидоры очищаем от кожуры (с помощью кипятка), нарезаем мелко и добавляем к зажарке.
7. Все хорошо солим и добавляем хмели-сунели. Тушим до размягчения помидоров еще несколько минут.
8. Из готового бульона вынимаем ребрышки и овощи. Отделяем мясо от костей и нарезаем порционно.
9. В бульон бросаем промытый рис, нарезанное мясо и зажарку. Перемешиваем и ставим вариться до готовности крупы.
10. В конце добавляем мелко нарезанный чеснок, зелень и острый красный перец (будьте осторожными с количеством перца) и гранатовый сок (для кислинки).
11. Оставляем настояться суп на 15-20 минут.
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