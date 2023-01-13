На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

Пище – традиционный грузинский суп. И если вы приготовите бульон для него на свинине или курятине – это уже будет совсем другое блюдо. Ведь настоящий харчо готовится только на говяжьих ребрышках.

Идея приготовления наваристого супа харчо на говяжьих ребрышках опубликована на странице фудблогера с ником katlin_stay в Instagram.

На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

Ингредиенты:

  • мясо (говяжьи ребрышки) – 700 г
  • морковь+лук – для бульона
  • рис – 75 г
  • лук – 1 шт
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  • томатная паста – 0,5 ст.л. –
  • помидоры – 300-400 г
  • хмели сунели – 1,5 ч.л.
  • соль
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • красный острый перец – по вкусу
  • петрушка, кинза, укроп – 30 г
  • сливочное масло
  • масло
  • гранатовый сок или соус ткемали

Способ приготовления:

На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

1. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем немного растительного масла и обжариваем мясо со всех сторон до золотистой корочки.

2. Перекладываем мясо в кастрюлю, бросаем луковичку, морковь и заливаем водой. Воды должно быть немного, выше уровня мяса, примерно на 5 сантиметров.

На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

3. Варим бульон до готовности мяса, около одного часа.

4. Между тем нарезаем мелко лук и обжариваем до золотистости.

5. К луку добавляем томатную пасту и хорошо перемешиваем.

На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

6. Помидоры очищаем от кожуры (с помощью кипятка), нарезаем мелко и добавляем к зажарке.

7. Все хорошо солим и добавляем хмели-сунели. Тушим до размягчения помидоров еще несколько минут.

На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

8. Из готового бульона вынимаем ребрышки и овощи. Отделяем мясо от костей и нарезаем порционно.

9. В бульон бросаем промытый рис, нарезанное мясо и зажарку. Перемешиваем и ставим вариться до готовности крупы.

На каком мясе готовят настоящий суп харчо: делимся технологией

10. В конце добавляем мелко нарезанный чеснок, зелень и острый красный перец (будьте осторожными с количеством перца) и гранатовый сок (для кислинки).

11. Оставляем настояться суп на 15-20 минут.

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