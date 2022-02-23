На каком тесте получаются воздушные и пышные пирожки: ленивый рецепт
Идеально приготовленные пирожки получаются пышными, воздушными и очень мягкими. Достичь такого результата можно благодаря удачному тесту. К примеру – на кефире, в которое не нужно добавлять даже грамма дрожжей.
Рецептом ленивых пирожков на кефире поделилась фудблогер Елена (elenin_blog) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
кефир – 1 стакан
яйцо – 1 шт
соль – 0,5 ч. л.
сахар – 0,5 ст. л.
сода – 0,5 ч. л.
мука – 2,5 ст
Способ приготовления:
1. Яйцо взбить венчиком с солью и сахаром.
2. Влить кефир комнатной температуры. Добавить соду, перемешать.
3. Всыпать муку и замесить некрутое тесто.
4. На присыпанную мукой поверхность, выложить тесто и сформировать пирожки. Начинка подойдет абсолютно любая: мясо, картошка, капуста и даже повидло.
5. Пирожки обжарить в масле с двух сторон до румяной корочки.
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