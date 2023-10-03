На обед, ужин и перекус: рецепт запеченной цветной капусты в духовке
Запеченная цветная капуста – идеальный вариант диетического обеда, ужина и даже перекуса. Овощ можно запекать целиком или отдельно, а также дополнять соусом и сыром. Следует отметить, что в таком виде капуста получается ароматной и не имеет специфического запаха.
Фудблогер Екатерина с ником katyamull на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной цветной капусты со сливочным соусом.
Ингредиенты:
- цветная капуста
- сливки 33% – 100 мл
- сыр пармезан – 20 г
- ароматные травы
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить капусту до полуготовности.
2. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сливки, добавить сыр, травы и соль. Соус должен быть достаточно густым и иметь однородную консистенцию.
3. Отварную капусту выложить на противень, залить сливочным соусом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!
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