Запеченная цветная капуста – идеальный вариант диетического обеда, ужина и даже перекуса. Овощ можно запекать целиком или отдельно, а также дополнять соусом и сыром. Следует отметить, что в таком виде капуста получается ароматной и не имеет специфического запаха.

Фудблогер Екатерина с ником katyamull на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной цветной капусты со сливочным соусом.

Ингредиенты:

цветная капуста

сливки 33% – 100 мл

сыр пармезан – 20 г

ароматные травы

соль

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно отварить капусту до полуготовности.

2. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сливки, добавить сыр, травы и соль. Соус должен быть достаточно густым и иметь однородную консистенцию.

3. Отварную капусту выложить на противень, залить сливочным соусом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

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