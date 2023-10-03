На обед, ужин и перекус: рецепт запеченной цветной капусты в духовке

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
На обед, ужин и перекус: рецепт запеченной цветной капусты в духовке

Запеченная цветная капуста – идеальный вариант диетического обеда, ужина и даже перекуса. Овощ можно запекать целиком или отдельно, а также дополнять соусом и сыром. Следует отметить, что в таком виде капуста получается ароматной и не имеет специфического запаха.

Фудблогер Екатерина с ником katyamull на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной цветной капусты со сливочным соусом.

Запеченная цветная капуста в духовке

Ингредиенты:

  • цветная капуста
  • сливки 33% – 100 мл
  • сыр пармезан – 20 г
  • ароматные травы
  • соль

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно отварить капусту до полуготовности.

Рецепт из цветной капусты

2. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сливки, добавить сыр, травы и соль. Соус должен быть достаточно густым и иметь однородную консистенцию.

Цветная капуста целая в духовке

3. Отварную капусту выложить на противень, залить сливочным соусом. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

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