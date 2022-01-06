Сколько лимона можно есть в день и насколько он полезный: Светлана Фус развеивает мифы

Екатерина Ягович
FoodOboz
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2,9 т.
Сколько лимона можно есть в день и насколько он полезный: Светлана Фус развеивает мифы

Лимон является компонентом многих блюд. А особенно тех, которые предназначены для повышения иммунитета: чаи, разные леденцы, настойки. Ведь многие люди считают, что в таком фрукте витамина С больше всего, но это мнение ошибочное.

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, почему не стоит воспринимать лимон как единственный источник витамина С, для поддержки здоровья организма. Опубликовано на странице Instagram.

Сколько витамина С содержится в лимонах

Если сравнить содержание витамина С в лимонах и других продуктах, то:

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В среднем апельсине (150 г) содержится почти дневная норма витамина С – 70-80 мг, а в среднем лимоне весом 120 г почти вполовину меньше – всего 48 мг.

Как хранят лимон для сохранения витаминов

К тому же, съесть несколько апельсинов сразу – одно удовольствие, что не скажешь о лимоне. Диетолог отмечает, что следует употреблять разнообразные овощи, фрукты и ягоды – свежие, замороженные или квашеные, согласно времени года, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.

Сколько и какие продукты нужно употреблять для достаточного количества витамина С в организме:

Приготовление лимонного сока

  • капуста – 100 г

Яблоки содержат больше витамина С, чем лимон

  • яблоко – 1 шт

  • черная смородина – 30 г

  • помидор – 1 шт

  • болгарский перец – 40 г

  • цветная капуста (на пару) – 200 г

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