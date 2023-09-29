Тыква является одним из самых полезных осенних овощей. Существует много разных видом этого овоща, из которых можно готовить вкусные каши, соусы, а также очень полезно будет есть просто в запеченном виде. Еще из сладкой тыквы можно готовить варенье и консервировать кубиками.

Кулинар поделилась в TikTok рецептом консервированной тыквы с апельсинами и лимоном, которая по вкусу будет, как манго.

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Ингредиенты:

тыква – 3 кг.

апельсин – 3 шт.

лимон – 1 шт.

сахар – 600 г

лимонная кислота – 10 г

Способ приготовления:

1. Порежьте тыкву кубиком.

2. Апельсин порежьте с кожурой кубиком, второй очистите и также порежьте кубиком.

3. Лимон порежьте также кубиком.

4. Высыпьте тыкву, лимон и апельсины, добавьте сахар и лимонную кислоту. Оставьте постоять.

5. Выложите в банки, поставьте в кастрюлю с водой, доведите до кипения и законсервируйте.

Готовая тыква с апельсинами и лимоном на зиму!

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