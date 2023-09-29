На вкус, как манго: консервированная тыква на зиму с апельсинами и лимоном
Тыква является одним из самых полезных осенних овощей. Существует много разных видом этого овоща, из которых можно готовить вкусные каши, соусы, а также очень полезно будет есть просто в запеченном виде. Еще из сладкой тыквы можно готовить варенье и консервировать кубиками.
Кулинар поделилась в TikTok рецептом консервированной тыквы с апельсинами и лимоном, которая по вкусу будет, как манго.
Ингредиенты:
- тыква – 3 кг.
- апельсин – 3 шт.
- лимон – 1 шт.
- сахар – 600 г
- лимонная кислота – 10 г
Способ приготовления:
1. Порежьте тыкву кубиком.
2. Апельсин порежьте с кожурой кубиком, второй очистите и также порежьте кубиком.
3. Лимон порежьте также кубиком.
4. Высыпьте тыкву, лимон и апельсины, добавьте сахар и лимонную кислоту. Оставьте постоять.
5. Выложите в банки, поставьте в кастрюлю с водой, доведите до кипения и законсервируйте.
Готовая тыква с апельсинами и лимоном на зиму!
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