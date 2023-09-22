На вкус как мясо: как приготовить вкусные цибульники с подливкой
Цибльники – это очень вкусное блюдо украинской кухни. Проще говоря, это вкусные котлеты из лука. Следует отметить, что в блюде овощ по-другому раскрывает свой вкус: становится мягким и не горьким. Подавать цибульники можно горячими и холодными
Фудблогерка Юлия Ковальчук (channelvo_ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет из лука.
Ингредиенты:
- лук – 5 шт
- яйца – 5 шт
- соль, перец
- мука – 7-8 ст. л.
Для подливки:
- лук – 2 шт
- морковь – 1-2 шт
- томатная паста или томатный соус – 3-5 ст. л.
- соль, сахар, перец
- горячая вода – 500 мл
- лавровый лист – 2 шт
Способ приготовления:
1. Для начала порезать лук кубиками и переложить в миску.
2. Добавить в лук яйца, соль, перец и муку. Все тщательно перемешать.
3. На разогретую сковороду маслом выложить ложкой тесто и пожарить цибульники с обеих сторон.
4. Параллельно нарезать лук и натереть морковь на терке. Выложить овощи на другую разогретую растительным маслом сковороду. Готовить до мягкости.
5. Когда овощи станут мягкими, выложить томатную пасту, соль, сахар, перец и горячую воду. Готовить еще 10 минут. В конце добавить лавровые листья.
6. Из сковородки выложить немного подливки в другую сковородку, выложить наверх слой цибульников и снова слой подливки. Повторить так, пока не закончатся ингредиенты. Готовить под крышкой на слабом огне еще 20 минут. Приятного аппетита!
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