Кабачки – универсальные овощи из которых можно готовить закуски в виде рулетов, а также закусочные торты, оладьи и блины. Еще из них получится вкусная икра, консервированные салаты.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных жаренных кабачков, в кляре из твердого сыра и панировочных сухарей, которые по вкусу будут, как мясо.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 3 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

твердый сыр – 100 г

паприка – по вкусу

итальянские травы

паприка – по вкусу

панировочные сухари – 100 г

подсолнечное масло

Для соуса:

сметана или йогурт – 3 ст. л.

огурцы – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

укроп – 1-2 веточки

соль

паприка

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсами.

2. Взбейте яйца, добавьте соль, перец, тертый сыр.

3. Смешайте панировочные сухари и муку.

4. Обваляйте кабачки в муке и сухарях, далее обмокните в яйцо в твердым сыром. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

5. Соус: смешайте сметану, чеснок, порезанный огурец и специи.

Блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде.

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