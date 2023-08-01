На вкус, как мясо: жаренные кабачки в необычной панировке
Кабачки – универсальные овощи из которых можно готовить закуски в виде рулетов, а также закусочные торты, оладьи и блины. Еще из них получится вкусная икра, консервированные салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных жаренных кабачков, в кляре из твердого сыра и панировочных сухарей, которые по вкусу будут, как мясо.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- твердый сыр – 100 г
- паприка – по вкусу
- итальянские травы
- паприка – по вкусу
- панировочные сухари – 100 г
- подсолнечное масло
Для соуса:
- сметана или йогурт – 3 ст. л.
- огурцы – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- укроп – 1-2 веточки
- соль
- паприка
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте слайсами.
2. Взбейте яйца, добавьте соль, перец, тертый сыр.
3. Смешайте панировочные сухари и муку.
4. Обваляйте кабачки в муке и сухарях, далее обмокните в яйцо в твердым сыром. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
5. Соус: смешайте сметану, чеснок, порезанный огурец и специи.
Блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде.
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