На вкус, как мясо: жаренные кабачки в необычной панировке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Рецепт блюда

Кабачки – универсальные овощи из которых можно готовить закуски в виде рулетов, а также закусочные торты, оладьи и блины. Еще из них получится вкусная икра, консервированные салаты. 

Как вкусно приготовить кабачки

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных жаренных кабачков, в кляре из твердого сыра и панировочных сухарей, которые по вкусу будут, как мясо. 

Жаренные кабачки в кляре
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • твердый сыр – 100 г
  • паприка – по вкусу
  • итальянские травы
  • паприка – по вкусу
  • панировочные сухари – 100 г
  • подсолнечное масло 

Для соуса:

  • сметана или йогурт – 3 ст. л.
  • огурцы – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • укроп – 1-2 веточки 
  • соль
  • паприка

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсами.

Свежие кабачки

2. Взбейте яйца, добавьте соль, перец, тертый сыр.

3. Смешайте панировочные сухари и муку. 

Панировка для кабачков

4. Обваляйте кабачки в муке и сухарях, далее обмокните в яйцо в твердым сыром. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Сколько жарить кабачки

5. Соус: смешайте сметану, чеснок, порезанный огурец и специи. 

Соус для блюда

Блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде. 

Готовое блюдо

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