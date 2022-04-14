Налистники, которые точно не рвутся: подойдет любая начинка
В Украине блины с начинкой подают довольно часто. И называется такое блюдо налистники. Творог, варенье, грибы, зелень – сюда подойдет все. Но для того, чтобы начинка не выпадала, а тесто не рвалось, нужно придерживаться особой технологии приготовления.
Идея приготовления сытных блинчиков с начинкой опубликована на странице home_cooking_ru в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
молоко – 1 чашка + еще 2 ст.л
растительное масло (без запаха) – 2 ст.л
соль – щепотка
мука – 1 чашка
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, 2 ст.л молока, растительное масло и соль.
2. Взбить венчиком до однородности.
3.Постепенно добавлять муку и молоко, постоянно размешивая чтобы не было комочков.
4. Разогреть антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла.
5. Наливать тесто черпаком, равномерно разливая массу тонким слоем по поверхности сковороды.
6. Жарить 1-2 минуты, затем перевернуть, готовить еще минуту.
7. Завернуть любимую начинку.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: