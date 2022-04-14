В Украине блины с начинкой подают довольно часто. И называется такое блюдо налистники. Творог, варенье, грибы, зелень – сюда подойдет все. Но для того, чтобы начинка не выпадала, а тесто не рвалось, нужно придерживаться особой технологии приготовления.

Идея приготовления сытных блинчиков с начинкой опубликована на странице home_cooking_ru в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

молоко – 1 чашка + еще 2 ст.л

растительное масло (без запаха) – 2 ст.л

соль – щепотка

мука – 1 чашка

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Способ приготовления:

1. Смешать яйца, 2 ст.л молока, растительное масло и соль.

2. Взбить венчиком до однородности.

3.Постепенно добавлять муку и молоко, постоянно размешивая чтобы не было комочков.

4. Разогреть антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла.

5. Наливать тесто черпаком, равномерно разливая массу тонким слоем по поверхности сковороды.

6. Жарить 1-2 минуты, затем перевернуть, готовить еще минуту.

7. Завернуть любимую начинку.

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