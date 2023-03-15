"Три желания" – это оригинальные блинчики, в которых сочетается сразу три начинки. Между собой все компоненты прекрасно сочетаются и хорошо смотрятся в разрезе. Тесто для блинов классическое, оно не рвется и не горит.

Идея приготовления блинчиков "Три желания" опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. В блин одновременно заворачивается мак, творог и вишня.

Ингредиенты для теста:

4 яйца

80 г сахара

1/2 ч.л. соли

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800 мл молока теплого

100 мл масла

350 г муки

Способ приготовления теста:

1. Все тщательно соединить. Оставить на 20 минут.

2. Пожарить на сковороде.

Ингредиенты для маковой начинки:

100 г мака

75 г сахара

150 мл молока

Способ приготовления начинки:

Смешать все ингредиенты и проварить 15 минут, помешивая. Охладить.

Ингредиенты для творожной начинки:

300 г кисломолочного сыра

80 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

60 г сметаны

Способ приготовления творожной начинки:

Сыр перетереть, добавить все ингредиенты.

Формирование блинов:

1. Вишню (400 г) разморозить. Выложить на сито, чтобы стекла жидкость.

2. На один блинчик по краю выложить маковую начинку, с другой стороны вишню и завернуть.

3. На блинчик выложить творожную начинку, свернуть, положить первый блинчик, завернуть.

4. Такие налистники выглядят ярко, получаются вкусные и сочные. Подавать со сметаной, вареньем, медом.

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