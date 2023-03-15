Налисники "Три желания": как объединить сразу несколько начинок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Налисники 'Три желания': как объединить сразу несколько начинок

"Три желания" – это оригинальные блинчики, в которых сочетается сразу три начинки. Между собой все компоненты прекрасно сочетаются и хорошо смотрятся в разрезе. Тесто для блинов классическое, оно не рвется и не горит.

Идея приготовления блинчиков "Три желания" опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. В блин одновременно заворачивается мак, творог и вишня.

Налисники ''Три желания'': как объединить сразу несколько начинок

Ингредиенты для теста:

  • 4 яйца
  • 80 г сахара
  • 1/2 ч.л. соли
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  • 800 мл молока теплого
  • 100 мл масла
  • 350 г муки

Способ приготовления теста:

1. Все тщательно соединить. Оставить на 20 минут.

2. Пожарить на сковороде.

Ингредиенты для маковой начинки:

  • 100 г мака
  • 75 г сахара
  • 150 мл молока

Способ приготовления начинки:

Налисники ''Три желания'': как объединить сразу несколько начинок

 Смешать все ингредиенты и проварить 15 минут, помешивая. Охладить.

Ингредиенты для творожной начинки:

  • 300 г кисломолочного сыра
  • 80 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 60 г сметаны

Способ приготовления творожной начинки:

Налисники ''Три желания'': как объединить сразу несколько начинок

 Сыр перетереть, добавить все ингредиенты.

Формирование блинов:

Налисники ''Три желания'': как объединить сразу несколько начинок

1. Вишню (400 г) разморозить. Выложить на сито, чтобы стекла жидкость.

2. На один блинчик по краю выложить маковую начинку, с другой стороны вишню и завернуть.

Налисники ''Три желания'': как объединить сразу несколько начинок

3. На блинчик выложить творожную начинку, свернуть, положить первый блинчик, завернуть.

4. Такие налистники выглядят ярко, получаются вкусные и сочные. Подавать со сметаной, вареньем, медом.

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