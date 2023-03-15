Налисники "Три желания": как объединить сразу несколько начинок
"Три желания" – это оригинальные блинчики, в которых сочетается сразу три начинки. Между собой все компоненты прекрасно сочетаются и хорошо смотрятся в разрезе. Тесто для блинов классическое, оно не рвется и не горит.
Идея приготовления блинчиков "Три желания" опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. В блин одновременно заворачивается мак, творог и вишня.
Ингредиенты для теста:
- 4 яйца
- 80 г сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 800 мл молока теплого
- 100 мл масла
- 350 г муки
Способ приготовления теста:
1. Все тщательно соединить. Оставить на 20 минут.
2. Пожарить на сковороде.
Ингредиенты для маковой начинки:
- 100 г мака
- 75 г сахара
- 150 мл молока
Способ приготовления начинки:
Смешать все ингредиенты и проварить 15 минут, помешивая. Охладить.
Ингредиенты для творожной начинки:
- 300 г кисломолочного сыра
- 80 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 60 г сметаны
Способ приготовления творожной начинки:
Сыр перетереть, добавить все ингредиенты.
Формирование блинов:
1. Вишню (400 г) разморозить. Выложить на сито, чтобы стекла жидкость.
2. На один блинчик по краю выложить маковую начинку, с другой стороны вишню и завернуть.
3. На блинчик выложить творожную начинку, свернуть, положить первый блинчик, завернуть.
4. Такие налистники выглядят ярко, получаются вкусные и сочные. Подавать со сметаной, вареньем, медом.
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