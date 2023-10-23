Намазка из баклажанов с плавленным сыром и чесноком: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт намазки

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, а также икры, намазок, салатов и крем-супов. Еще их можно вкусно запекать с сыром, делать рагу.

Что приготовить из баклажанов

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении намазки из баклажанов.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Сок лимона/лайма – по вкусу
  • Соль/смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, порежьте произвольно, посыпьте специями, полейте маслом, добавьте чеснок и запекайте до мягкости.

Баклажаны с чесноком

2. Переложите готовые баклажаны в блендер, добавьте сок лимона, плавленный сыр, соль, перец и перебейте. Хлеб поджарьте и намажьте намазку.

Готовая намазка из баклажанов

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