Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, а также икры, намазок, салатов и крем-супов. Еще их можно вкусно запекать с сыром, делать рагу.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении намазки из баклажанов.

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Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Плавленый сырок – 2 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Сок лимона/лайма – по вкусу

Соль/смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, порежьте произвольно, посыпьте специями, полейте маслом, добавьте чеснок и запекайте до мягкости.

2. Переложите готовые баклажаны в блендер, добавьте сок лимона, плавленный сыр, соль, перец и перебейте. Хлеб поджарьте и намажьте намазку.

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