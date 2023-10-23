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Намазка из баклажанов с плавленным сыром и чесноком: рецепт вкусной закуски
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, а также икры, намазок, салатов и крем-супов. Еще их можно вкусно запекать с сыром, делать рагу.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении намазки из баклажанов.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Сок лимона/лайма – по вкусу
- Соль/смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, порежьте произвольно, посыпьте специями, полейте маслом, добавьте чеснок и запекайте до мягкости.
2. Переложите готовые баклажаны в блендер, добавьте сок лимона, плавленный сыр, соль, перец и перебейте. Хлеб поджарьте и намажьте намазку.
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