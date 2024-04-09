Намазка из плавленого сыра, яиц и чеснока по-новому: рецепт самой бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
219
Намазка из плавленого сыра, яиц и чеснока по-новому: рецепт самой бюджетной закуски

Плавленный сыр, яйца и чеснок – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных намазок и салатов. К тому же готовится такая намазка не дольше 10 минут.

Намазка из плавленого сыра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетной и вкусной намазки из плавленных сырков, с яйцами и чесноком.

Рецепт намазки
Видео дня

Ингредиенты:

  • яйцо вареное – 1 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • соль/перец – по вкусу
  • майонез – 1 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке.

Плавленый сыр с чесноком

2. Туда же добавьте майонез и горчицу, посолите и поперчите по вкусу.

Приготовление закуски

3. В конце добавьте натертое вареное яйцо.

Намазка с чесноком

4. Хлеб поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой.

Готовые бутерброды с намазкой

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты