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Намазка из плавленого сыра, яиц и чеснока по-новому: рецепт самой бюджетной закуски
Плавленный сыр, яйца и чеснок – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных намазок и салатов. К тому же готовится такая намазка не дольше 10 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетной и вкусной намазки из плавленных сырков, с яйцами и чесноком.
Ингредиенты:
- яйцо вареное – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- соль/перец – по вкусу
- майонез – 1 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке.
2. Туда же добавьте майонез и горчицу, посолите и поперчите по вкусу.
3. В конце добавьте натертое вареное яйцо.
4. Хлеб поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой.
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