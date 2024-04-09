Плавленный сыр, яйца и чеснок – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных намазок и салатов. К тому же готовится такая намазка не дольше 10 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень бюджетной и вкусной намазки из плавленных сырков, с яйцами и чесноком.

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Ингредиенты:

яйцо вареное – 1 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

соль/перец – по вкусу

майонез – 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке.

2. Туда же добавьте майонез и горчицу, посолите и поперчите по вкусу.

3. В конце добавьте натертое вареное яйцо.

4. Хлеб поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой.

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