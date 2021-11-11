Намазка из сала с пикантным ингредиентом, которая понравится всем
Какой украинец не любит сало, еще с чесноком, борщом и хлебом. Стоит отметить, что этот продукт является незаменимым ингредиентом при приготовлении многих вкусных блюд, например, котлет, а также из него можно сделать вкуснейшую замазку для хлеба.
Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкуснейшей намазки из сала, которую вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты
Сало – 800 г
Соль – по вкусу
Чеснок – 10 зубчиков
Перец чили – 1 шт.
Копченая паприка – 1 ст. л.
Рубленный укроп – 2 ст. л.
Кориандр молотый – 1 ст. л.
Горчица, хлеб, зеленый лук
Способ приготовления:
1. Возьмите сало замороженное, 10 зуб. чеснока, красный перец и перекрутите на мясорубку.
2. Добавьте к готовой массе рубленный укроп, паприку, кориандр, соль, все хорошо перемешайте.
3. Переложите сало со специями на пищевую пленку и сделайте колбаску, переложите ее в холодильник на несколько часов.
4. После – достаньте и можно подавать с горячим хлебом.
Обязательно поверх замазки посыпьте зеленый лук, а также можно добавить горчицу.
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