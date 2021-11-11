Намазка из сала с пикантным ингредиентом, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
11,3 т.
Анатолий Добровольский поделился рецептом вкусной намазки из сала

Какой украинец не любит сало, еще с чесноком, борщом и хлебом. Стоит отметить, что этот продукт является незаменимым ингредиентом при приготовлении многих вкусных блюд, например, котлет, а также из него можно сделать вкуснейшую замазку для хлеба.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкуснейшей намазки из сала, которую вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты

  • Сало – 800 г

  • Соль – по вкусу

  • Чеснок – 10 зубчиков

  • Перец чили – 1 шт.

  • Копченая паприка – 1 ст. л.

  • Рубленный укроп – 2 ст. л.

  • Кориандр молотый – 1 ст. л.

  • Горчица, хлеб, зеленый лук

Способ приготовления:

Сало для намазки
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1. Возьмите сало замороженное, 10 зуб. чеснока, красный перец и перекрутите на мясорубку.

2. Добавьте к готовой массе рубленный укроп, паприку, кориандр, соль, все хорошо перемешайте.

Как приготовить вкусную намазу из сала

3. Переложите сало со специями на пищевую пленку и сделайте колбаску, переложите ее в холодильник на несколько часов.

4. После – достаньте и можно подавать с горячим хлебом.

Намазка из сала с пикантным ингредиентом, которая понравится всем

Обязательно поверх замазки посыпьте зеленый лук, а также можно добавить горчицу.

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