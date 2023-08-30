Намазки можно готовить из разных продуктов, с майонезом и без. Для более легкого варианта используйте для основы вареные яйца, а также вкусно будет с крабовыми палочками.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из яиц, тунца, плавленного сыра и с майонезом.

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Ингредиенты:

отварные яйца – 2 шт.

консервированный тунец – 1 б.

плавленый творог – 2 шт.

майонез – 1 ст. л.

ржаные сухарики

соль, перец – по вкусу

зеленый лук

Способ приготовления:

1. В тарелку выложите предварительно отваренные и натертые яйца, натертый сыр.

2. С тунца слейте жидкость и добавьте в миску. Туда же добавьте майонез, соль, перец и перемешайте.

Подавайте намазку с сухарями!

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