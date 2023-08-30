Намазка из самых бюджетных продуктов за 5 минут: самый быстрый рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Намазка из самых бюджетных продуктов за 5 минут: самый быстрый рецепт вкусной закуски

Намазки можно готовить из разных продуктов, с майонезом и без. Для более легкого варианта используйте для основы вареные яйца, а также вкусно будет с крабовыми палочками. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из яиц, тунца, плавленного сыра и с майонезом. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • отварные яйца – 2 шт.
  • консервированный тунец – 1 б.
  • плавленый творог – 2 шт.
  • майонез – 1 ст. л.
  • ржаные сухарики
  • соль, перец – по вкусу 
  • зеленый лук 

Способ приготовления:

1. В тарелку выложите предварительно отваренные и натертые яйца, натертый сыр. 

2. С тунца слейте жидкость и добавьте в миску. Туда же добавьте  майонез, соль, перец и перемешайте. 

Приготолвение намазки

Подавайте намазку с сухарями! 

Готовая намазка

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