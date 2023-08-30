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Намазка из самых бюджетных продуктов за 5 минут: самый быстрый рецепт вкусной закуски
Намазки можно готовить из разных продуктов, с майонезом и без. Для более легкого варианта используйте для основы вареные яйца, а также вкусно будет с крабовыми палочками.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из яиц, тунца, плавленного сыра и с майонезом.
Ингредиенты:
- отварные яйца – 2 шт.
- консервированный тунец – 1 б.
- плавленый творог – 2 шт.
- майонез – 1 ст. л.
- ржаные сухарики
- соль, перец – по вкусу
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. В тарелку выложите предварительно отваренные и натертые яйца, натертый сыр.
2. С тунца слейте жидкость и добавьте в миску. Туда же добавьте майонез, соль, перец и перемешайте.
Подавайте намазку с сухарями!
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