Намазка из плавленого сыра и сельди имеет настолько интересный вкус, что ни один человек не сможет догадаться, какие ингредиенты входят в ее состав. Эта закуска готовится быстро и имеет интересный цвет.

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Как правильно приготовить намазку так, чтобы точно понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником viktoriia_chui. Она также показала, какой ингредиент следует добавить в блюдо, чтобы оно приобрело красивый цвет.

Ингредиенты

Плавленый сыр

Сельдь

Отварная морковь

Способ приготовления

1. Плавленый сыр складываем в чашу блендера вместе с отварной морковью.

2. Сельдь освобождаем от кожуры и косточек и добавляем к остальным ингредиентам.

3. Перебиваем все до однородного состояния.

4. По желанию можно добавить болгарский перец и зелень.

5. Выкладываем намазку на гренки и подаем на стол.

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