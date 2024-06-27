Намазка из творога и сельди: никто не догадается, из чего она приготовлена
Намазка из плавленого сыра и сельди имеет настолько интересный вкус, что ни один человек не сможет догадаться, какие ингредиенты входят в ее состав. Эта закуска готовится быстро и имеет интересный цвет.
Как правильно приготовить намазку так, чтобы точно понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником viktoriia_chui. Она также показала, какой ингредиент следует добавить в блюдо, чтобы оно приобрело красивый цвет.
Ингредиенты
- Плавленый сыр
- Сельдь
- Отварная морковь
Способ приготовления
1. Плавленый сыр складываем в чашу блендера вместе с отварной морковью.
2. Сельдь освобождаем от кожуры и косточек и добавляем к остальным ингредиентам.
3. Перебиваем все до однородного состояния.
4. По желанию можно добавить болгарский перец и зелень.
5. Выкладываем намазку на гренки и подаем на стол.
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