Видео дня
Намазка по-украински из 3 ингредиентов: готовится 5 минут
Сало – не только полезный и сытный продукт, но еще и идеальная основа для приготовления ароматных и вкусных намазок.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из сала, которая будет идеальным дополнением к борщу.
Ингредиенты:
- сало
- чеснок
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Из сала срежьте кожу, порежьте большим кубиком.
2. В чашу блендера выложите сало, чеснок, специи и перебейте до однородного состояния.
Переложите намазку в подходящую посуду!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: