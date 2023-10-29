Сало – не только полезный и сытный продукт, но еще и идеальная основа для приготовления ароматных и вкусных намазок.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из сала, которая будет идеальным дополнением к борщу.

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Ингредиенты:

сало

чеснок

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Из сала срежьте кожу, порежьте большим кубиком.

2. В чашу блендера выложите сало, чеснок, специи и перебейте до однородного состояния.

Переложите намазку в подходящую посуду!

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