Намазка по-украински из 3 ингредиентов: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Намазка по-украински из 3 ингредиентов: готовится 5 минут

Сало – не только полезный и сытный продукт, но еще и идеальная основа для приготовления ароматных и вкусных намазок.

Намазка из сала

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из сала, которая будет идеальным дополнением к борщу. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • сало
  • чеснок
  • соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Из сала срежьте кожу, порежьте большим кубиком.

Сало с чесноком для намазки

2. В чашу блендера выложите сало, чеснок, специи и перебейте до однородного состояния. 

Приготовление намазки

Переложите намазку в подходящую посуду! 

Готовая намазка

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