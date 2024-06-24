Намазка с кабачком и сыром: такое блюдо вы точно еще не ели
В Украине уже начался сезон кабачков, и полки холодильников у каждого дома заполнены этим овощем. Чтобы он не успел испортиться, хозяйки начинают готовить разнообразные блюда, например: запеканки, оладьи, вафли, консервацию и т.п.
А вот фудблогер с ником recepti dariko пошла еще дальше. В Instagram она предложила приготовить намазку из кабачков и сыра, заверив, что такое блюдо точно не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Кабачки – 600 гр
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Черный перец
Способ приготовления
1. Кабачки нарезаем кубиками 2х2 см и отправляем на сковороду с растительным маслом. Тушим 10-15 минут под крышкой, периодически помешивая.
2. Добавляем измельченный чеснок, соль и перец, перемешиваем и тушим в течение 5 минут. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.
3. Переводим кабачки в блендер. Плавленые сырки режем кубиками и закладываем в еще теплые кабачки. Измельчаем до однородности.
4. Переливаем в банку с крышкой и отправляем в холодильник на ночь. Намазку можно подавать и в теплом виде, но когда она станет холодной, ее структура сменится более густой.
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