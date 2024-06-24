В Украине уже начался сезон кабачков, и полки холодильников у каждого дома заполнены этим овощем. Чтобы он не успел испортиться, хозяйки начинают готовить разнообразные блюда, например: запеканки, оладьи, вафли, консервацию и т.п.

А вот фудблогер с ником recepti dariko пошла еще дальше. В Instagram она предложила приготовить намазку из кабачков и сыра, заверив, что такое блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

Кабачки – 600 гр

Плавленый сырок – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Черный перец

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем кубиками 2х2 см и отправляем на сковороду с растительным маслом. Тушим 10-15 минут под крышкой, периодически помешивая.

2. Добавляем измельченный чеснок, соль и перец, перемешиваем и тушим в течение 5 минут. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.

3. Переводим кабачки в блендер. Плавленые сырки режем кубиками и закладываем в еще теплые кабачки. Измельчаем до однородности.

4. Переливаем в банку с крышкой и отправляем в холодильник на ночь. Намазку можно подавать и в теплом виде, но когда она станет холодной, ее структура сменится более густой.

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