Відтоді, як дар Нового світу – картопля – поширилася земною кулею, оладки з натертого коренеплоду стали невід’ємною частиною багатьох європейських та американських кухонь.

У нас же, у країні-лідері зі споживання картоплі (ми поступаємося Білорусі, що цілком прогнозовано, та Киргизстану, що видалося дещо неочікуваним) деруни стали справжнім національним гастрономічним символом. Під десятками різних назв деруни вшановуються в усіх регіонах, але титул столиці дерунярства дістався Коростеню – тут з 2008 року в другу суботу вересня гучно святкують День деруна. Саме тут змагаються в приготуванні найліпших тертюхів та встановлюють світові рекорди у випіканні дерунів-велетнів.

Тож який він, най-най-найкращий дерун? Міркуваннями про класичну страву ділиться багаторазовий учасник фестивалю в Коростені, зірка кулінарного шоу "Майстер-шеф", кулінарний та спортивний блогер Олег Ковальчук. Він вважає, що ідеальним є той спосіб приготування, за яким смажили картопляні млинці з давніх давен. Причеплені до холодильника листи з рецептами, написаними руками бабусь, Олег називає своєю кулінарною біблією, оскільки гастрономічні настанови, відшліфовані роками й десятиліттями, не передбачають жодних сумнівних інгредієнтів. Зафіксувала сімейна традиція Ковальчуків і старовинний рецепт дерунів, який передбачає використання усього чотирьох компонентів – тертої картоплі, яєць, цибулі та солі, і – можливо, ще чорного перцю.

Які технологічні нюанси слід враховувати в ході приготування? Насамперед, потрібно дати натертій картоплі трохи відстоятися, аби можна було злити сік із надлишками крохмалю. Надалі – важливим є процес випікання. Смажити слід на добре розігрітій пательні, при високих температурах, не накриваючи кришкою. До звичайної рафінованої олії можна додати трохи вершкового масла, яке відчутно збагатить аромат дерунів. При такому комбінуванні жирів набагато легше уникнути пригоряння масла, яке має нижчу точку диму (тобто температуру, за якої починається активне окислення), ніж олія.

Яка картопля найбільше годиться для дерунів? У Олега Ковальчука є відповідь і на це питання, адже його город довгий час був справжньою експериментальною ділянкою, де його мама з великою цікавістю вирощувала найрізноманітніші сорти картоплі. То ось, найбільш вдалий вибір – то велика картопля, яку зручно натирати, бо ж по суті, на оладки згодиться будь-який сорт. Хіба що в тому разі, коли відразу буде помітно, що обраний різновид картоплі містить мало крохмалю, до тіста варто буде додати більше яєць, аби картопляна маса краще трималася при смаженні.

Що ж до креативу у дерунярстві, то звісно, млинці можна і з шоколадом приготувати – та чи виграє від цього традиційна страва, є сумнів. Сам кулінар-любитель, якщо йдеться про начинки, віддає перевагу підсоленому кисломолочному сиру. Звісно, існує ще й безліч варіацій з додаванням м’яса чи грибів…

На жаль, які саме гастрономічні сюрпризи замислили поліські кухарі, цьогоріч дізнатися не вдасться. Через загострення ситуації з COVID-19 фестиваль перенесли на наступний рік, тож Коростеньська міська рада нині пропонує відзначати День деруна в сімейному колі. При цьому, як слушно нагадує Олег Ковальчук, не варто забувати про поміркованість, бо ж вживання більше ніж 100-150 грамів картоплі на день може загрожувати стрункості. Та й готувати деруни доцільно не частіше, ніж раз на місяць. Та час від часу гріх не побавити себе смачною класикою!

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