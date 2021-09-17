Напитки, которые бодрят не хуже кофе

Кофе – самый популярный напиток, который добавляет энергии. В осенний период всегда большие очереди в кофейни, ведь в пасмурную погоду трудно просыпаться и быть бодрым. Но не всем подходит именно кофе с содержанием кофеина, по совершенно разным причинам.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой вкусных и полезных напитков, которые бодрят не хуже кофе.

Имбирь и лимон нарезать на мелкие кусочки. Добавить немного мяты и залить кипятком. Вместо сахара можно добавить мед.

Кофе с грушевых косточек

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Не стоит выбрасывать косточки из груши, ведь они очень полезны. Их нужно обжарить на сковородке и измельчить. Заваривать такой напиток, как обычый кофе.

Полезный напиток, который стал настоящим трендом. К свекольному соку добавить молочную пену. Также мед и корицу. Напиток имеет приятный розовый цвет.

Вода с лимонным соком

Именно тот напиток, который можно приготовить на скорую руку. В обычную воду, с газом или без, бросить несколько кусочков свежего лимона, и энергия на весь день обеспечена.

Какао с апельсиновым соком

На самом деле, какао тоже может дать бодрость на целый день, если добавить в него соответствующие ингредиенты. Нужно соединить воду и молоко, добавить какао и корицу, хорошо размешать и поставить на средний огонь. Подогреть напиток, добавить апельсиновый сок.

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