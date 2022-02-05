Наполеон из 3 ингредиентов: самый простой вариант приготовления популярного десерта
По традиционной технологии для приготовления "Наполеона" требуется достаточно много компонентов. Особенно тогда, когда тесто вы замешиваете сами. Но существует один элементарный способ, для которого требуется всего 3 ингредиента. Сделать такой торт очень легко при минимальном количестве времени.
Идея приготовления опубликована на странице po.recepty в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное бездрожжевое тесто – 1 шт (2 пласта)
сгущенка – 350 г
масло сливочное – 150 г
Способ приготовления:
1. Слоеное бездрожжевое тесто отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-20 минут.
2. Достать, снять корочку – с нее получится крошка. Разделить на пласты.
3. Для крема взбить сливочное масло со сгущенкой. Масса будет немного жидковатой.
4. Собрать торт, края обсыпать крошкой, если достаточно – можно поверхность тоже.
5. Отправить в холодильник на несколько часов.
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