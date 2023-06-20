Если вы хотите быстро приготовить вкусный "Наполеон" – совсем не обязательно его выпекать. Для основы отлично подойдет обычное печенье ушка. Надо просто добавить крем, а также вишневый конфитюр.

Идея приготовления торта "Наполеон" с вишнями без выпечки опубликована на странице фудблогера Оксаны Комащук (komashchuk_ksu) в Instagram. Крем готовится на молоке.

Ингредиенты:

печенье ушка – 500 г

заварной крем

вишневый конфитюр

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Ингредиенты для крема:

молоко – 1 л

сахар – 100 г

мука – 100 г

яйца – 3 шт

цедра 1 лимона или апельсина

Способ приготовления:

1. Молоко ставим в кастрюле на огонь.

2. Взбиваем яйца, сахар, муку и цедру венчиком.

4. Тонкой струйкой вводим в горячее молоко и быстро перемешиваем на маленьком огне до загустения.

Ингредиенты для вишневого конфитюра:

вишня – 500

сахар – 1 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты поместить в кастрюлю.

2. На маленьком огне в кастрюле с толстым дном провариваем до загустения.

3. Собираем торт и оставляем на 5-7 часов, чтобы хорошо пропитался.

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