"Наполеон", который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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'Наполеон', который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями

Если вы хотите быстро приготовить вкусный "Наполеон" – совсем не обязательно его выпекать. Для основы отлично подойдет обычное печенье ушка. Надо просто добавить крем, а также вишневый конфитюр.

Идея приготовления торта "Наполеон" с вишнями без выпечки опубликована на странице фудблогера Оксаны Комащук (komashchuk_ksu) в Instagram. Крем готовится на молоке.

''Наполеон'', который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями

Ингредиенты:

  • печенье ушка – 500 г
  • заварной крем
  • вишневый конфитюр
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Ингредиенты для крема:

''Наполеон'', который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями
  • молоко – 1 л
  • сахар – 100 г
  • мука – 100 г
  • яйца – 3 шт
  • цедра 1 лимона или апельсина

Способ приготовления:

''Наполеон'', который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями

1. Молоко ставим в кастрюле на огонь.

2. Взбиваем яйца, сахар, муку и цедру венчиком.

''Наполеон'', который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями

4. Тонкой струйкой вводим в горячее молоко и быстро перемешиваем на маленьком огне до загустения.

Ингредиенты для вишневого конфитюра:

  • вишня – 500
  • сахар – 1 ст.л.
  • крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

''Наполеон'', который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями

1. Все ингредиенты поместить в кастрюлю.

2. На маленьком огне в кастрюле с толстым дном провариваем до загустения.

3. Собираем торт и оставляем на 5-7 часов, чтобы хорошо пропитался.

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