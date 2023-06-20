"Наполеон", который не нужно выпекать: с нежным кремом и вишнями
Если вы хотите быстро приготовить вкусный "Наполеон" – совсем не обязательно его выпекать. Для основы отлично подойдет обычное печенье ушка. Надо просто добавить крем, а также вишневый конфитюр.
Идея приготовления торта "Наполеон" с вишнями без выпечки опубликована на странице фудблогера Оксаны Комащук (komashchuk_ksu) в Instagram. Крем готовится на молоке.
Ингредиенты:
- печенье ушка – 500 г
- заварной крем
- вишневый конфитюр
Ингредиенты для крема:
- молоко – 1 л
- сахар – 100 г
- мука – 100 г
- яйца – 3 шт
- цедра 1 лимона или апельсина
Способ приготовления:
1. Молоко ставим в кастрюле на огонь.
2. Взбиваем яйца, сахар, муку и цедру венчиком.
4. Тонкой струйкой вводим в горячее молоко и быстро перемешиваем на маленьком огне до загустения.
Ингредиенты для вишневого конфитюра:
- вишня – 500
- сахар – 1 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты поместить в кастрюлю.
2. На маленьком огне в кастрюле с толстым дном провариваем до загустения.
3. Собираем торт и оставляем на 5-7 часов, чтобы хорошо пропитался.
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