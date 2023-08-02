Настоящая баклажанная икра по-одесски: рецепт вкуснейшей закуски
Икру делают не только из кабачков, но и баклажанов. К тому же закуску можно приготовить на скорую руку и сразу подавать к столу. В основе такой икры – баклажаны, томаты и перец, а также пикантные специи.
Фудблогер Татьяна с ником tanyushina на своей странице в Instagram поделилась рецептом баклажанной икры с помидорами и перцем по-одесски.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт
- перец сладкий – 2 шт
- помидоры – 2 шт
- лук – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка пучок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть и запечь баклажаны с перцем. Запекать при температуре 200 градусов примерно 30 минут, пока не начнет чернеть кожура.
2. Запеченные овощи почистить и измельчить ножом. Переложить в миску.
3. Измельчить помидоры, лук, чеснок и кинзу. Добавить к овощам.
4. Добавить соль, перец и растительное масло. Перемешать и подавать к столу. Готово!
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