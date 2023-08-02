Икру делают не только из кабачков, но и баклажанов. К тому же закуску можно приготовить на скорую руку и сразу подавать к столу. В основе такой икры – баклажаны, томаты и перец, а также пикантные специи.

Фудблогер Татьяна с ником tanyushina на своей странице в Instagram поделилась рецептом баклажанной икры с помидорами и перцем по-одесски.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт

перец сладкий – 2 шт

помидоры – 2 шт

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

Видео дня

петрушка пучок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и запечь баклажаны с перцем. Запекать при температуре 200 градусов примерно 30 минут, пока не начнет чернеть кожура.

2. Запеченные овощи почистить и измельчить ножом. Переложить в миску.

3. Измельчить помидоры, лук, чеснок и кинзу. Добавить к овощам.

4. Добавить соль, перец и растительное масло. Перемешать и подавать к столу. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: