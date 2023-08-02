Настоящая баклажанная икра по-одесски: рецепт вкуснейшей закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Настоящая баклажанная икра по-одесски: рецепт вкуснейшей закуски

Икру делают не только из кабачков, но и баклажанов. К тому же закуску можно приготовить на скорую руку и сразу подавать к столу. В основе такой икры – баклажаны, томаты и перец, а также пикантные специи.

Фудблогер Татьяна с ником tanyushina на своей странице в Instagram поделилась рецептом баклажанной икры с помидорами и перцем по-одесски.

Рецепт баклажанной икры по-Одесски

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт
  • перец сладкий – 2 шт
  • помидоры – 2 шт
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
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  • петрушка пучок
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и запечь баклажаны с перцем. Запекать при температуре 200 градусов примерно 30 минут, пока не начнет чернеть кожура.

2. Запеченные овощи почистить и измельчить ножом. Переложить в миску.

Как приготовить икру из баклажанов за 30 минут

3. Измельчить помидоры, лук, чеснок и кинзу. Добавить к овощам.

Баклажанная икра с томатами и перцем

4. Добавить соль, перец и растительное масло. Перемешать и подавать к столу. Готово!

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