Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы
Шоколадная колбаса – это излюбленный десерт не одного поколения. Блюдо всегда навеивает воспоминания о детстве и счастливых мгновениях. И новогодние праздники – это тот случай, на который сделать такую вкусность для всей семьи будет очень кстати.
Идея приготовления сладкой шокладной колбаски родом из детства опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской (ev.malinevska) в Instagram. Все делается очень быстро и просто.
Ингредиенты на 2 колбаски:
- 140 г черного шоколада
- 2 ст.л. масло гхи
- 180-200 г печенья
- 70 г орехов
- 1 ч.л. корицы
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. В емкости смешать измельченный шоколад и масло гхи, растопить на водяной бане до однородности.
2. Тем временем в блендере взбить печенье до крошек. Переложить в большую емкость.
3. Добавить в печенье корицу, соль и измельченные орехи.
4. Вылить растопленный шоколад и тщательно перемешать.
5. Выложить тесто на пергамент и сформовать колбаску. Перевязать пергамент и оставить в морозилке на 1-2 часа.
6. Достать, даем немного постоять.
7. Можно порезать и наслаждаться вкусом детства.
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