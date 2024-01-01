Шоколадная колбаса – это излюбленный десерт не одного поколения. Блюдо всегда навеивает воспоминания о детстве и счастливых мгновениях. И новогодние праздники – это тот случай, на который сделать такую вкусность для всей семьи будет очень кстати.

Идея приготовления сладкой шокладной колбаски родом из детства опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской (ev.malinevska) в Instagram. Все делается очень быстро и просто.

Ингредиенты на 2 колбаски:

140 г черного шоколада

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2 ст.л. масло гхи

180-200 г печенья

70 г орехов

1 ч.л. корицы

щепотка соли

Способ приготовления:

1. В емкости смешать измельченный шоколад и масло гхи, растопить на водяной бане до однородности.

2. Тем временем в блендере взбить печенье до крошек. Переложить в большую емкость.

3. Добавить в печенье корицу, соль и измельченные орехи.

4. Вылить растопленный шоколад и тщательно перемешать.

5. Выложить тесто на пергамент и сформовать колбаску. Перевязать пергамент и оставить в морозилке на 1-2 часа.

6. Достать, даем немного постоять.

7. Можно порезать и наслаждаться вкусом детства.

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