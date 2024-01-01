Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

Шоколадная колбаса – это излюбленный десерт не одного поколения. Блюдо всегда навеивает воспоминания о детстве и счастливых мгновениях. И новогодние праздники – это тот случай, на который сделать такую  вкусность для всей семьи будет очень кстати.

Идея приготовления сладкой шокладной колбаски родом из детства опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской (ev.malinevska) в Instagram. Все делается очень быстро и просто.

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

Ингредиенты на 2 колбаски:

  • 140 г черного шоколада
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  • 2 ст.л. масло гхи
  • 180-200 г печенья
  • 70 г орехов
  • 1 ч.л. корицы
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

1. В емкости смешать измельченный шоколад и масло гхи, растопить на водяной бане до однородности.

2. Тем временем в блендере взбить печенье до крошек. Переложить в большую емкость.

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

3. Добавить в печенье корицу, соль и измельченные орехи.

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

4. Вылить растопленный шоколад и тщательно перемешать.

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

5. Выложить тесто на пергамент и сформовать колбаску. Перевязать пергамент и оставить в морозилке на 1-2 часа.

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

6. Достать, даем немного постоять.

Настоящая шоколадная колбаса родом из детства: как готовили десерт бабушки и мамы

7. Можно порезать и наслаждаться вкусом детства.

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