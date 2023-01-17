Пахлава – это восточные сладости, которые популярные во всем мире. Такой десерт обычно подают в различных заведениях . Но дома его тоже реально сделать. Только нужно приобрести для основания тесто фило.

Идея приготовления домашней восточной пахлавы опубликована на странице фудблогера с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило 1 пачка – 400-500 г

грецкие орехи – 500 г

сливочное масло – 200 г

корица – 1-1,5 ч.л.

фисташки 50-100 г (по желанию)

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Ингредиенты для сиропа:

вода 300 мл

сахар – 150 г

мед – 50 г

сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тесто фило размораживаем прямо в пачке, аккуратно разворачиваем, стараясь не сломать. Разрезаем каждое письмо пополам. Масло растапливаем. Смазываем форму, в которой будем запекать. Грецкие орехи искажаем на мясорубке (можно измельчить скалкой).

2. Берем 2 половинки (одна на другую) теста, смазываем маслом, посыпаем грецкими орехами, сверху щепоткой корицы. Кладем обычную бамбуковую палочку и сворачиваем рулетиком, стягиваем и достаем палочку.

3. Разрезаем рулетик на 3 части. Делаем это со всем тестом и внутренностью. Составляем пахлаву в форму рулетик к рулетику. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

4. Для сиропа смешиваем сахар, мед, воду и лимонный сок, варим 10 минут на маленьком огне. Фисташки измельчаем скалкой.

5. Поливаем горячим сиропом горячую пахлаву, посыпаем фисташками. Даем настояться час.

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