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Настоящие грузинские хинкали: рецепт от Макаревича

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Хинкали – очень вкусное традиционное грузинское блюдо, в которое просто невозможно не влюбиться. Начинки для него могут быть самыми различными – от любого вида мяса, до грибов и сыра.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" вкуснейшим рецептом хинкали с мясом.(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Как приготовить хинкали
Как приготовить хинкали

Ингредиенты:

  • мука – 500 г

  • вода – 250 мл

  • мясо любое на ваш вкус – 500 г

  • лук красный – 1 шт.

  • кинза – 1 пучок

  • соль, перец – по вкусу

  • пиво – 0,5 мл

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто, муку смешайте с водой и хорошо вымешайте до эластичности.

  2. Перебейте мясо, порежьте лук, кинзу, посолите, поперчите добавьте немного воды, размешайте.

  3. Раскатайте как можно тоньше тесто, выложите ложкой фарш и начинайте лепить. Важно сделать около 20 складочек, но лучше 28-30. Верх или хвостик отрезаем и сильно прижимаем. Немного припорошиваем мукой и можно варить.

  4. Воду кипятим, делаем воронку ложкой и быстро по одному бросаем хинкали, варим до того момента, пока они не всплывут.

  5. Выливаем пиво и через пару секунд выключаем. Достаем их и обливаем холодной водой.

Хинкали с соусами
Хинкали с соусами

Подавать можно с разными соусами, черным перцем, уксусом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что может испортить тесто, на что нужно обратить внимание в первую очередь при приготовлении теста.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Андрей Макаревич
Теги
рецепт еда
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