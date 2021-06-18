Настоящие грузинские хинкали: рецепт от Макаревича

Хинкали – очень вкусное традиционное грузинское блюдо, в которое просто невозможно не влюбиться. Начинки для него могут быть самыми различными – от любого вида мяса, до грибов и сыра.
Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" вкуснейшим рецептом хинкали с мясом.(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
мука – 500 г
вода – 250 мл
мясо любое на ваш вкус – 500 г
лук красный – 1 шт.
кинза – 1 пучок
соль, перец – по вкусу
пиво – 0,5 мл
Способ приготовления:
Замесите тесто, муку смешайте с водой и хорошо вымешайте до эластичности.
Перебейте мясо, порежьте лук, кинзу, посолите, поперчите добавьте немного воды, размешайте.
Раскатайте как можно тоньше тесто, выложите ложкой фарш и начинайте лепить. Важно сделать около 20 складочек, но лучше 28-30. Верх или хвостик отрезаем и сильно прижимаем. Немного припорошиваем мукой и можно варить.
Воду кипятим, делаем воронку ложкой и быстро по одному бросаем хинкали, варим до того момента, пока они не всплывут.
Выливаем пиво и через пару секунд выключаем. Достаем их и обливаем холодной водой.
Подавать можно с разными соусами, черным перцем, уксусом.
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