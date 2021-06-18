Настоящие грузинские хинкали: рецепт от Макаревича

Хинкали – очень вкусное традиционное грузинское блюдо, в которое просто невозможно не влюбиться. Начинки для него могут быть самыми различными – от любого вида мяса, до грибов и сыра.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" вкуснейшим рецептом хинкали с мясом.(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Как приготовить хинкали

Ингредиенты:

мука – 500 г

вода – 250 мл

мясо любое на ваш вкус – 500 г

лук красный – 1 шт.

кинза – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

пиво – 0,5 мл

Способ приготовления:

Замесите тесто, муку смешайте с водой и хорошо вымешайте до эластичности. Перебейте мясо, порежьте лук, кинзу, посолите, поперчите добавьте немного воды, размешайте. Раскатайте как можно тоньше тесто, выложите ложкой фарш и начинайте лепить. Важно сделать около 20 складочек, но лучше 28-30. Верх или хвостик отрезаем и сильно прижимаем. Немного припорошиваем мукой и можно варить. Воду кипятим, делаем воронку ложкой и быстро по одному бросаем хинкали, варим до того момента, пока они не всплывут. Выливаем пиво и через пару секунд выключаем. Достаем их и обливаем холодной водой.

Хинкали с соусами

Подавать можно с разными соусами, черным перцем, уксусом.

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