Настоящие коломыйские картофельные кнедлики: как правильно варить, чтобы они не распадались
Кнедлики – это традиционное украинское блюдо. Изделия, похожие на небольшие котлетки из картофельного теста, отваривают и подают со сметаной и вкусной зажаркой. А для того, чтобы они не распадались и держали форму, в кипяток нужно добавить одну простую смесь.
Идея приготовления коломыйских кнедликов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Перед тем, как забрасывать кнедлики в воду – добавьте в нее разведенный крахмал.
Ингредиенты:
- 400 г сырого картофеля
- 400 г картофеля вареного в мундире
- 4 ч.л. крахмала
- 1 яйцо
- соль, перец
Ингредиенты для зажарки:
- 90 г сала или бекона
- 130 г лука
- копченая паприка
- 100 г холодной воды+2ч.л. крахмала
Способ приготовления:
1. В большую тарелку на мелкой терке натрите сырой картофель.
2. Отожмите и слейте лишнюю жидкость.
3. Натрите туда же очищенный сваренный в мундире картофель.
4. Добавьте яйцо, крахмал, соль и перец.
5. Сформируйте кнедлики.
6. Нагрейте воду до кипения.
7. Смешиваем 2 ч.л. крахмала с холодной водой и вливаем в кипяток. Только после этого забрасываем кнедлики. Таким образом, они не будут разваливаться.
8. После этого, как все кнедлики поднимутся – проварите их еще 3-4 минуты на среднем огне. Достаньте шумовкой.
9. Для зажарки нарежьте сало. Жарьте 3-4 минуты, добавьте лук, копченую паприку и готовьте еще 5-6 минут.
10. В тарелку положите кнедлики, на них шкварки и сметану.
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