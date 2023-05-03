Кнедлики – это традиционное украинское блюдо. Изделия, похожие на небольшие котлетки из картофельного теста, отваривают и подают со сметаной и вкусной зажаркой. А для того, чтобы они не распадались и держали форму, в кипяток нужно добавить одну простую смесь.

Идея приготовления коломыйских кнедликов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Перед тем, как забрасывать кнедлики в воду – добавьте в нее разведенный крахмал.

Ингредиенты:

400 г сырого картофеля

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400 г картофеля вареного в мундире

4 ч.л. крахмала

1 яйцо

соль, перец

Ингредиенты для зажарки:

90 г сала или бекона

130 г лука

копченая паприка

100 г холодной воды+2ч.л. крахмала

Способ приготовления:

1. В большую тарелку на мелкой терке натрите сырой картофель.

2. Отожмите и слейте лишнюю жидкость.

3. Натрите туда же очищенный сваренный в мундире картофель.

4. Добавьте яйцо, крахмал, соль и перец.

5. Сформируйте кнедлики.

6. Нагрейте воду до кипения.

7. Смешиваем 2 ч.л. крахмала с холодной водой и вливаем в кипяток. Только после этого забрасываем кнедлики. Таким образом, они не будут разваливаться.

8. После этого, как все кнедлики поднимутся – проварите их еще 3-4 минуты на среднем огне. Достаньте шумовкой.

9. Для зажарки нарежьте сало. Жарьте 3-4 минуты, добавьте лук, копченую паприку и готовьте еще 5-6 минут.

10. В тарелку положите кнедлики, на них шкварки и сметану.

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