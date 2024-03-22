Полтавские галушки – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – пышное тесто на кефире. Готовится блюдо в идеале в пароварке или со специальной насадкой на кастрюлю или мультиварку. Обязательным элементом для подачи блюда является жареное сало с луком, которое придаст блюду очень приятный вкус и аромат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и очень сытных полтавских галушек с салом и луком.

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Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 600 г

Вода – 250 мл

Сода – 0,5 ч.л.

Кефир

Дополнительно:

Сало

Лук – 1 шт.

Грибы – 250 г

Сливки10% – 200 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с содой, влейте кефир и воду, замесите тесто.

2. Пожарьте сало, добавьте грибы и лук, жарьте до готовности. Влейте сливки.

3. Из теста сделайте колбаску, порежьте. Выложите основу на специальную подставку для приготовления вареников на пару. Перед этим смажьте ее маслом.

4. Воду доведите до кипения, готовьте галушки на пару, пока они не увеличатся в размере.

Готовые галушки выложите тарелку, сверху выложите сало, грибы со сливками!

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