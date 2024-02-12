Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

Среди всех вариантов приготовления панкейков – японские получаются самыми высокими. Они так поднимаются, что выглядывают из сковородки. Весь секрет в правильно взбитых яйцах.

Идея приготовления идеальных пышных японских панкейков опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Очень вкусно есть со сгущенкой или любимым джемом.

Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • ванилин
  • молоко 2,5% – 20 г
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  • кондитерская мука – 37 г
  • лимонный сок – 4 г
  • сахар – 26 г

Способ приготовления:

Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

1. Белки (70 г) отделить от желтков (40 г) и вместе с емкостью убрать в холодильник.

2. В желтки добавляем ванилин, молоко, просеяем муку. Соединить миксером до однородности.

3. Достаем белки, влить лимонный сок, взбить до мягкой пены.

Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

4. Постепенно добавить сахар и взбить до стойких пиков. Если перевернуть посуду – безе не должно стекать.

5. Немного безе смешиваем с тестом из желтков и только затем добавляем к белкам.

Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

6. Аккуратно перемешать лопаткой снизу вверх. Только долго мешать не нужно, чтобы не слишком осели белки.

7. Разогреть сковороду, налить каплю масла, смазать салфеткой.

8. Перенести тесто в кондитерский мешок, срезать кончик и отсадить.

Настоящие японские панкейки: как правильно готовить рыхлое тесто

9. Влить ложку воды, сразу накрываем крышкой и готовить на медленном огне 5-6 минут с одной стороны, перевернуть. Влить ложку воды, накрыть крышкой. Готовить около 4-5 минут.

10. Подавать сразу же, выложить по кубику сливочного масла с цедрой лимона на каждый блинчик, присыпать сахарной пудрой, полить апельсиновой карамелью.

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