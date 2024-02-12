Среди всех вариантов приготовления панкейков – японские получаются самыми высокими. Они так поднимаются, что выглядывают из сковородки. Весь секрет в правильно взбитых яйцах.

Идея приготовления идеальных пышных японских панкейков опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Очень вкусно есть со сгущенкой или любимым джемом.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

ванилин

молоко 2,5% – 20 г

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кондитерская мука – 37 г

лимонный сок – 4 г

сахар – 26 г

Способ приготовления:

1. Белки (70 г) отделить от желтков (40 г) и вместе с емкостью убрать в холодильник.

2. В желтки добавляем ванилин, молоко, просеяем муку. Соединить миксером до однородности.

3. Достаем белки, влить лимонный сок, взбить до мягкой пены.

4. Постепенно добавить сахар и взбить до стойких пиков. Если перевернуть посуду – безе не должно стекать.

5. Немного безе смешиваем с тестом из желтков и только затем добавляем к белкам.

6. Аккуратно перемешать лопаткой снизу вверх. Только долго мешать не нужно, чтобы не слишком осели белки.

7. Разогреть сковороду, налить каплю масла, смазать салфеткой.

8. Перенести тесто в кондитерский мешок, срезать кончик и отсадить.

9. Влить ложку воды, сразу накрываем крышкой и готовить на медленном огне 5-6 минут с одной стороны, перевернуть. Влить ложку воды, накрыть крышкой. Готовить около 4-5 минут.

10. Подавать сразу же, выложить по кубику сливочного масла с цедрой лимона на каждый блинчик, присыпать сахарной пудрой, полить апельсиновой карамелью.

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