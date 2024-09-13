Настоящий одесский форшмак: рецепт полезной закуски от кулинара
Сельдь – очень вкусная, полезная и бюджетная рыба, которая содержит самое большое количество омега-3 жирных кислот, защищающих сердце и сосуды. Стоит отметить, что из сельди можно готовить очень вкусные закуски, а также намазки, бутерброды.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака по-одесски, который готовится с яблоком и сливочным масло.
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная – 1 шт.
- Яйцо отварное –1 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Яблоко кислое – 1/2 шт.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Черный перец по вкусу
- Лимонный сок (если яблоко не кислое)
Способ приготовления:
1. Селедку очистите от кожи и костей и филе порубите ножом.
2. На терке натрите яйцо, лук и яблоко, добавьте сливочное масло. Если яблоко не кислое, можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.
3. Добавьте сельдь и еще раз все тщательно перемешайте и можно есть!
Подавайте с черным хлебом и зеленым луком, сверху еще можно добавить кусочек сельди!
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