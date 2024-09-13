Сельдь – очень вкусная, полезная и бюджетная рыба, которая содержит самое большое количество омега-3 жирных кислот, защищающих сердце и сосуды. Стоит отметить, что из сельди можно готовить очень вкусные закуски, а также намазки, бутерброды.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака по-одесски, который готовится с яблоком и сливочным масло.

Ингредиенты:

Сельдь малосольная – 1 шт.

Яйцо отварное –1 шт.

Лук – 1/2 шт.

Яблоко кислое – 1/2 шт.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Черный перец по вкусу

Лимонный сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления:

1. Селедку очистите от кожи и костей и филе порубите ножом.

2. На терке натрите яйцо, лук и яблоко, добавьте сливочное масло. Если яблоко не кислое, можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.

3. Добавьте сельдь и еще раз все тщательно перемешайте и можно есть!

Подавайте с черным хлебом и зеленым луком, сверху еще можно добавить кусочек сельди!

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