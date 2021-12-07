Настоящий торт 'Птичье молоко' с суфле: классический рецепт знаменитого десерта

При одном только упоминании торта "Птичье молоко" сразу возникают очень приятные ассоциации с детством. На протяжении десятилетий десерт остается одним из самых популярных и желанных. Ни по рецепту, ни по текстуре он не похож на любые другие торты, ведь отличается особой нежностью и даже воздушностью.

Изюминка "Птичьего молока" – это суфле, без которого вряд ли удастся приготовить настоящий торт. Конечно, его можно заменить плотным кремом на основе сливок. Но будет совсем не тот эффект.

Фудблогер Екатерина Кудляк поделилась рецептом настоящего торта "Птичье молоко". Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

Для коржа:

желток – 4 шт

сахар – 70 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

мягкое сливочное масло – 70 г

мука – 100 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Для суфле:

мягкое сливочное масло – 120 г

сгущенка – 70 г

желатин – 15 г

холодная вода – 85 мл

белки – 4 шт

лимонный сок – 1 ст. л.

вода – 100 мл

сахар – 240 г

соль

Дополнительно:

черный шоколад – 1 плитка

масло растительное – 1-2 ст. л.

Способ приготовления коржа:

1. Желтки взбить с сахаром до пышной массы.

2. Добавить масло и взбить.

3. Муку соединить с разрыхлителем, перемешать, просеять в тесто и взбить на низких оборотах миксера до однородности.

4. Тесто переложить в форму и разровнять.

5. Выпекайте при температуре 200 градусов 20 минут.

Способ приготовления суфле:

1. Желатин залить водой и оставить набухнуть.

2. Мягкое масло сбивают со сгущенкой.

3. Отдельно в кастрюле соединить воду и сахар, варить на среднем огне до легкого карамельного оттенка.

4. Параллельно взбить белки с солью до рыхлой, стойкой массы. Налить лимонный сок и продолжить взбивать.

5. Полученный сироп налить в белки и взбивать в течение 2-3 минут.

6. Налить желатин и продолжать взбивать.

7. Соединить белковую и масляную массы.

Формирование торта:

1. Собирать торт необходимо в кольце для торта или в разъемной форме с пергаментом.

2. На дно формы выложить корж. Его можно предварительно пропитать молоком.

3. Выложить суфле, выровнять и поставить в холодильник до застывания.

4. Тем временем растопить шоколад, добавить растительное масло и полить полученной массой торт.

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