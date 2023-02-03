Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечку, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.

Фудблогерка Ирина Лазун (iren.lazun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом насыпного яблочного пирога, для которого не нужно готовить тесто.

Ингредиенты:

яблоки – 1,5 кг (натертых 1,2 кг)

корица – 1 ч. л.

мука – 140 г

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сахар – 140 г

манка – 160 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

ванильный сахар – 1 п

масло сливочное – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты: манку, муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Это будет так называемое тесто для пирога, и его нужно разделить на 4 части.

2. Яблоки почистить (можно этого и не делать), натереть на терке и смешать с корицей.

3. Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить первую часть теста и слой яблок. Повторять так, пока не окончатся ингредиенты. Последним слоем должно быть сухое тесто.

4. Натереть сверху замороженное масло.

5. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 55-60 минут. Подавать и резать пирог нужно полностью охлажденным.

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