Насыпной яблочный пирог без теста: просто тает во рту
Яблочный пирог – это самая простая домашняя выпечку, которую можно готовить по-разному: с тестом – слоеным, фило или творожным, или без, заменяя основу лавашем.
Фудблогерка Ирина Лазун (iren.lazun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом насыпного яблочного пирога, для которого не нужно готовить тесто.
Ингредиенты:
- яблоки – 1,5 кг (натертых 1,2 кг)
- корица – 1 ч. л.
- мука – 140 г
- сахар – 140 г
- манка – 160 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- ванильный сахар – 1 п
- масло сливочное – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингредиенты: манку, муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Это будет так называемое тесто для пирога, и его нужно разделить на 4 части.
2. Яблоки почистить (можно этого и не делать), натереть на терке и смешать с корицей.
3. Форму для выпечки застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить первую часть теста и слой яблок. Повторять так, пока не окончатся ингредиенты. Последним слоем должно быть сухое тесто.
4. Натереть сверху замороженное масло.
5. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 55-60 минут. Подавать и резать пирог нужно полностью охлажденным.
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