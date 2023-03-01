Если осенью вы приготовили сушеные белые грибы – именно сейчас пора готовить из них блюда. Такой продукт – это идеальная основа для вкусной наваристой юшки. К тому же, ее можно употреблять даже в пост, который на этой неделе начался.

Идея приготовления супа из белых сушеных грибов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты:

сушеные белые грибы – 70 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

масло – 3 ст.л

вода – 1,5 л + 600 мл для замачивания,

Видео дня

соль – по вкусу

зеленый лук – для подачи

отварная лапша/мелкие макароны – для подачи

Способ приготовления:

1. Грибы залить 600 мл холодной воды и отложить на несколько часов, лучше на ночь.

2. Лук мелко порезать.

3. Морковь натереть на грубую терку.

4. На маленьком огне разогреть в кастрюле масло.

5. Выложить морковь с луком и, помешивая, пассеровать до мягкости.

6. Грибы процедить (сцеженную воду не выливаем, дополнительно процеживаем ее через мелкое сито с марлей) и мелко порезать. Резать мелко, потому что грибы во время варки увеличатся в объеме.

7. К мягким овощам выкладываем секущиеся грибы, перемешиваем и заливаем водой. Перемешиваем и солим по вкусу.

8. Доливаем сцеженную из грибов воду, доводим до кипения.

9. Как закипит, собираем при необходимости пену, накрываем крышкой, убавляем огонь до минимального и варим 1 час.

10. В тарелку накладываем отварную лапшу, наливаем грибную юшку, даем по желанию мелко порезанный зеленый лук.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: