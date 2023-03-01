Наваристый суп из сушеных белых грибов: можно есть в пост
Если осенью вы приготовили сушеные белые грибы – именно сейчас пора готовить из них блюда. Такой продукт – это идеальная основа для вкусной наваристой юшки. К тому же, ее можно употреблять даже в пост, который на этой неделе начался.
Идея приготовления супа из белых сушеных грибов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram.
Ингредиенты:
- сушеные белые грибы – 70 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- масло – 3 ст.л
- вода – 1,5 л + 600 мл для замачивания,
- соль – по вкусу
- зеленый лук – для подачи
- отварная лапша/мелкие макароны – для подачи
Способ приготовления:
1. Грибы залить 600 мл холодной воды и отложить на несколько часов, лучше на ночь.
2. Лук мелко порезать.
3. Морковь натереть на грубую терку.
4. На маленьком огне разогреть в кастрюле масло.
5. Выложить морковь с луком и, помешивая, пассеровать до мягкости.
6. Грибы процедить (сцеженную воду не выливаем, дополнительно процеживаем ее через мелкое сито с марлей) и мелко порезать. Резать мелко, потому что грибы во время варки увеличатся в объеме.
7. К мягким овощам выкладываем секущиеся грибы, перемешиваем и заливаем водой. Перемешиваем и солим по вкусу.
8. Доливаем сцеженную из грибов воду, доводим до кипения.
9. Как закипит, собираем при необходимости пену, накрываем крышкой, убавляем огонь до минимального и варим 1 час.
10. В тарелку накладываем отварную лапшу, наливаем грибную юшку, даем по желанию мелко порезанный зеленый лук.
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