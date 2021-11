Назван напиток, который нельзя употреблять, если хотите дожить до 100 лет

Без таких напитков многие не представляют своей жизни. Конечно, запить ими любимый фастфуд или десерт – одно удовольствие. Но они могут нанести серьезный вред организму и спровоцировать разные заболевания. Все это о газированных напитках с искусственными красителями и подсластителями.

почему такой продукт опасен для организма

Раннюю смерть может вызвать сладкая вода

Большое исследование, опубликованное в 2019 году в JAMA Internal Medicine, показало, что люди, регулярно употреблявшие искусственно подслащенные напитки, прожили гораздо меньше. Исследованием были проанализированы данные о более чем 450 000 людях из 10 стран Европы. Было обнаружено, что те, кто ежедневно употреблял два или более искусственно подслащенных напитка, умирали раньше тех, которые употребляли менее одного такого напитка в месяц.

Употребление газированной сладкой воды может вызвать ожирение

Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, в котором были рассмотрены привычки потребления газировки здоровыми людьми, показало, что у тех, кто регулярно употребляет газированные напитки, на 10% больший объем жира, который обволакивает все внутренние органы. В процессе его образования выделяются химические вещества, которые могут вызвать развитие диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Газированные напитки с сахаром и искусственными красителями плохо влияют на умственную деятельность

Сейчас многие постоянно жалуются на то, что у них плохая память и проанализировать большое количество информации иногда бывает довольно трудно. Большое исследование Framingham Heart Study, в основу которого входили данные большого долгосрочного исследования образа жизни жителей Фремингема, штат Массачусетс, выявили связь между употреблением газированной воды и проблемами с памятью, повышенным риском деменции, включая болезнь Альцгеймера, а также инсульт.

Наиболее опасны именно газированные напитки неонового цвета.

Исследования, опубликованные в британском медицинском журнале Gut, показывают, что частое употребление сладких напитков в подростковом и взрослом возрасте может повысить риск раннего развития рака у женщин.

Проанализировав пищевые и медицинские записи более 95 000 женщин, участвовавших в исследовании медсестер США за 24-летний период, исследователи обнаружили, что женщины, которые выпивали более одного сладкого напитка в день, проходили лечение значительно чаще.

Круги плохо влияют на состояние костей

Фрамингемское исследование показало, что потребление колы 4 раза в неделю, спровоцировало значительно меньшую плотность костей в бедрах исследуемых женщин. Но у мужчин такого результата не было обнаружено.

Газированные напитки наносят большой вред сердцу

Диетологи и кардиологи уже давно не советуют употреблять большое количество сахара из-за риска сердечных заболеваний. В 2020 году исследование в Журнале Американской кардиологической ассоциации изучало медицинские и диетические данные почти 6000 человек и обнаружило, что по сравнению с людьми, не употребляющими сладких напитков, те, кто употреблял одну порцию или больше газировки в день или другие сладкие напитки, имели значительно более высокий уровень жира в крови и сниженный уровень защитного холестерина. Все это может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых болезней.

