Картофель – это очень полезный и бюджетный продукт, в котором очень много полезных веществ, а еще он низкокалорийный – 75 ккалорий на 100 граммов продукта. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному: варить, делать пюре, запекать в духовке с овощами, мясом, делать жаркое и варить супы.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, с чем не стоит совмещать картофель, чтобы не навредить организму.

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С помидорами

Помидоры – очень полезный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также пикантных соусов. Они сочетаются практически со всеми овощами, кроме крахмальных. Специалисты настоятельно советуют не есть помидоры с картофелем, так как это сочетание может спровоцировать расстройство пищеварения, а также осложнить процесс усвоения питательных веществ.

Еще важно отметить, что картофель лучше не жарить, ведь после жарки овощ теряет практически все свои полезные свойства, а также он готовится в большом количестве растительного масла, которое при высоких температурах становится опасным для организма.

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